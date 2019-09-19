Александр Васильев сравнил Лободу с Мадонной

Историк моды хотел бы посоветовать певице «уменьшить губы», но не видит в этом необходимости.

Ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев сравнил Светлану Лободу с Мадонной и акцентировал внимание на отменном вкусе певицы. Критик отметил, что появилась на звездном олимпе певица неожиданно и достаточно быстро потеснила «конкуренток» в лице Ани Лорак, Полины Гагариной и Веры Брежневой. Успеха звезде удалось достичь за счет выгодных внешних данных (длинных ног, тонкой талии), из-за чего она вполне могла бы называться «идеальной красоткой десятилетия».

Что же касается нарядов артистки, то Васильев тоже остался ими доволен. Он отметил, что Светлана активно использует модные в этом сезоне металлизированные наряды и умеет правильно себя подать, надевая, например, короткие шорты и мини-юбки.

«Не могу сказать, что ее стиль определен, идет игра с разными масками: Света то подросток, то девушка, то дива, то святая, то грешница. И все это делает из нее некое подобие певицы Мадонны, которая тоже никогда не могла определиться, кто же она на самом деле», — акцентировал внимание для «7дней» Васильев.

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Историк моды резюмировал, что единственный совет, который он мог бы дать исполнительнице – это «уменьшить губы», но не видит в этом необходимости, ведь «на публику они действуют».