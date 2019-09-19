Екатерина Климова вышла в свет в маленьком черном платье

41-летняя актриса Екатерина Климова не перестает потрясать своей восхитительной формой и чувством стиля. На днях она произвела фурор в Большом театре.

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На постановку «Евгений Онегин» от Евгения Арье актриса явилась в маленьком черном платье, которое идеально подчеркивало все достоинства ее фигуры.

Кстати, черный цвет безоговорочно идет брюнетке Климовой, поскольку внешность актрисы относится к типу «зима». Об этом Teleprogramma.pro рассказал стилист Сергей Никулин. Среди ее самых выигрышных образов, по мнению эксперта, как раз наряды темных и глубоких цветов. А вот светлые оттенки специалист рекомендует исключить актрисе из гардероба.

Отметим, что многие поклонники звезды заметили, что она заметно похорошела после развода с Гелой Месхи, состоявшимся в конце весны этого года. Их брак продолжался 5 лет, у них есть дочь 3-летняя Белла.

Всего детей у Климовой четверо. Кроме Беллы Екатерина воспитывает 17-летнюю Лизу, 12-летнего Матвея и 10-летнего Корнея. Дети родились в предыдущих браках артистки с Ильей Хорошиловым и Игорем Петренко.