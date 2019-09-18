Звездный стиль

Осенний образ: Ходченкова показала, с чем актуально сочетать свитер

Актриса приняла участие в модной фотосессии.

Осенний образ: Ходченкова показала, с чем актуально сочетать свитер
Светлана Ходченкова. фото: globallookpress.com

Светлана Ходченкова является известной актрисой, но поклонники уверены, что она смогла бы добиться успеха и в модельном мире. Девушка обладает стройной фигурой и длинными ногами. Ко всему прочему, она умеет выгодно подчеркнуть свои достоинства. Артистка может выглядеть женственно не только в платьях, но и костюмах мужского кроя, что недавно доказала во время фотосессии.

А на днях Ходченкова вышла в свет в сером лаконичном платье. Она придала образу изюминку с помощью широкого пояса. А теперь актриса снялась в модной фотосессии, продемонстрировав необычный осенний наряд. Она показала, как образ можно сделать эффектным и стильным. Светлана позировала в оранжевом свитере. Он стал ярким акцентом, так как девушка сочетала его с темной стеганой юбкой, плотными колготками и серым бесшовным пуховым пальто.

«Я уже давно фанат онлайн-шопинга прямо с телефона. Чувствую, какие материалы мне приятны, понимаю, какие силуэты мои, а какие нет, знаю свои размеры. А хорошим опытом хочется делиться!» — написала актриса.

Она отметила, что в таком пальто чувствует себя словно в коконе. Поклонники пришли в восторг от ее образа. Они удивились такому нестандартному наряду, но отметили, что он идет Ходченковой. «Светлана, как всегда прекрасно выглядите и стильно», «Всё вам к лицу и правда не только удобно, но и уютно», «Как девочка», «Вот уж действительно все гениальное просто», — прокомментировали пост подписчики.

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Тэги:

Звездный стильмода и стильмодная фотосессияСветлана ХодченковаТренды осени
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Осенний образ: Ходченкова показала, с чем актуально сочетать свитер
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