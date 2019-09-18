Звездный стиль

Вера Сотникова появилась на публике в пижамном стиле

В стильном и ярком образе 59-летняя актриса пришла на шоу Елены Малышевой.

Вера Сотникова появилась на публике в пижамном стиле
Вера Сотникова пришла на шоу Малышевой. Фото: КП/Владимир Веленгурин

Веру Сотникову по праву считают одной из самых красивых артисток отечественного кино. В июле актрисе исполнилось 59 лет, но выглядит она значительно моложе. Не забывает звезда следить и за актуальными тенденциями в одежде.

Вера Михайловна стала гостьей нового выпуска программы «Жить здорово!». Для выхода в свет она выбрала модный сейчас стиль – напоминающий пижаму черный халат в белый горошек и светлые брюки в полосочку. Свой образ Сотникова дополнила босоножками без каблука и в меру небрежной прической, что сделало ее похожей на недавно вставшую с постели даму.

Вера Сотникова и Елена Малышева. Кадр из программы Первого канала «Жить здорово!»

Елена Малышева высоко оценила образ актрисы. Как отметила телеведущая, в нашей стране подобные наряды все еще многим кажутся необычными.

«В модном пижамном стиле. Я оценила! Интересно, приживется ли этот стиль в России?» – осведомилась Малышева, встречая Сотникову на сцене.

В беседе с ведущей гостья шоу призналась, что у нее есть наследственная предрасположенность к сахарному диабету. К счастью, немедленно проведенный командой передачи анализ показал, что в настоящее время у актрисы нет причин для серьезного беспокойства: сахар в ее крови оказался в норме.

Вера Сотникова. Кадр из программы Первого канала «Жить здорово!»
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Вера СотниковаЕлена Малышевамода и стильПижамный стильПринт горохПрограмма "Жить здорово"

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Вера Сотникова появилась на публике в пижамном стиле
Интересно?
Поделись с друзьями: