Вера Сотникова появилась на публике в пижамном стиле

В стильном и ярком образе 59-летняя актриса пришла на шоу Елены Малышевой.

Веру Сотникову по праву считают одной из самых красивых артисток отечественного кино. В июле актрисе исполнилось 59 лет, но выглядит она значительно моложе. Не забывает звезда следить и за актуальными тенденциями в одежде.

Вера Михайловна стала гостьей нового выпуска программы «Жить здорово!». Для выхода в свет она выбрала модный сейчас стиль – напоминающий пижаму черный халат в белый горошек и светлые брюки в полосочку. Свой образ Сотникова дополнила босоножками без каблука и в меру небрежной прической, что сделало ее похожей на недавно вставшую с постели даму.

Елена Малышева высоко оценила образ актрисы. Как отметила телеведущая, в нашей стране подобные наряды все еще многим кажутся необычными.

«В модном пижамном стиле. Я оценила! Интересно, приживется ли этот стиль в России?» – осведомилась Малышева, встречая Сотникову на сцене.

В беседе с ведущей гостья шоу призналась, что у нее есть наследственная предрасположенность к сахарному диабету. К счастью, немедленно проведенный командой передачи анализ показал, что в настоящее время у актрисы нет причин для серьезного беспокойства: сахар в ее крови оказался в норме.