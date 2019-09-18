Звездный стиль

Брендовый плащ Бородиной приняли за вещь из масс-маркета

Ксения вышла в город в кожаном пальто Prada, но одна из подписчиц заявила, что купила точно такой же в Индии.

Брендовый плащ Бородиной приняли за вещь из масс-маркета
Ксения Бородина. Фото: Instagram

Одна из самых стильных российских телеведущих — Ксения Бородина — 17 сентября показала на своей странице в Instagram модный осенний look. На девушке, которая сфотографировалась на улице, ожидая своего мужа, был баклажановый плащ, синие джинсы, черные лоферы и такого же цвета сумка кросс-боди.

Подписчицы Ксении тут же принялись обсуждать её образ. Примечательно, что одна из девушек заявила в комментариях, что точно такой же плащ приобрела в Дели, в магазине H&M. «Разве это не Prada?» — спросила другая подписчица. Во избежание споров Бородина сама подключилась к беседе и подтвердила, что это действительно плащ от Prada.

Новый образ Ксении всем пришелся по душе. Многие считают, что именно такой же стройной высокой красавицей через несколько лет станет старшая дочка телеведущей — Маруся.

Напомним, дочек у звезды «Дома-2» две. Старшую, 10-летнюю Марусю, она родила от брака с бизнесменом Юрием Будаговым. Отцом младшей, Теоны, стал нынешний супруг Ксении Курбан Омаров.

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Брендовый плащ Бородиной приняли за вещь из масс-маркета
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