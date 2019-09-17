Звездный стиль

Волочкова в платье-макси с глубоким декольте вышла в свет с крестницей

Балерина побывала на праздничном шоу в цирке имени Никулина.

Волочкова в платье-макси с глубоким декольте вышла в свет с крестницей
Анастасия Волочкова. фото: globallookpress.com

Анастасия Волочкова не так давно отдохнула в Греции у друзей после того, как больше месяца трудилась над сложной постановкой. Балерина почти ничего не ела на отдыхе и смогла вернуться в форму 20-летней давности. По словам танцовщицы, нужно огранить себя в питании, тогда лишние килограммы быстро уйдут. В последнее время у артистки часто гостит крестница Элиза, они вместе гуляют и даже посещают храмы.

А 16 сентября Волочкова решила выйти в свет. Она посетила праздничное шоу в цирке имени Никулина, которому исполнилось 100 лет. На круглой арене выступили не только артисты цирка, но и звезды: Филипп Киркоров и Кристина Орбакайте. Балерина облачилась в белое платье в пол в греческом стиле. Благодаря глубокому декольте было видно, что Анастасия надела нижнее белье молочного цвета. Образ она дополнила босоножками на платформе.

Крестница артистки облачилась в темные джинсы, джемпер в тон и кардиган. Волочкова не только насладилась шоу, но и пообщалась с Эдгардом Запашным. «Моему другу Эдгарду я благодарна за дружбу, человеческую поддержку всегда, за подмогу с реквизитом для моей премьеры „Балерина в зазеркалье цирка“. Эдгард, сегодня твой праздник! Искренне тебя люблю и дорожу. И вообще, прекрасный вечер мы провели на праздновании 100-летия цирка с моей крестницей Элизой», — написала она.

Танцовщица удивилась тому, что ее крестница практически догнала ее по росту. Стоит отметить, что Анастасия выглядела очень элегантно. Наряд подчеркнул ее постройневшую фигуру. Хоть она и отключила комментарии к своим постам, поклонники в фан-аккаунтах пишут звезде комплименты и отмечают, что она похорошела.

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Анастасия Волочковазвездные семьиЗвездный стильмода и стиль

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Волочкова в платье-макси с глубоким декольте вышла в свет с крестницей
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