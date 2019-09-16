«Платье выглядит просто»: эксперт объяснил необычность свадебного наряда Собчак

Почему Собчак выбрала для своей свадьбы платье-пеньюар? И чем оно необычно? С этими вопросами корреспонденты КП обратились к историку моды Анатолию Вовку.

Нужно сказать, что для обывателей сумма, которую Ксения Анатольевна отдала за свой свадебный наряд, уже необычна. Это полмиллиона, между прочим.

Однако эксперт нашел массу других преимуществ. Анатолий Вовк считает, что платье, напоминающее образ голливудской дивы из 30-х годов как нельзя лучше подчеркивает высокий статус светской львицы. Платье-пеньюар – своего рода визитная карточка классики кинематографа, ведь именно в таких нарядах снимались самые известные звезды Голливуда.