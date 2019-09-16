Звездный стиль

«Платье выглядит просто»: эксперт объяснил необычность свадебного наряда Собчак

Историк моды Анатолий Вовк разобрал нюансы платья телеведущей.

«Платье выглядит просто»: эксперт объяснил необычность свадебного наряда Собчак
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: КП/ Владимир Веленгурин

Почему Собчак выбрала для своей свадьбы платье-пеньюар? И чем оно необычно? С этими вопросами корреспонденты КП обратились к историку моды Анатолию Вовку.

Нужно сказать, что для обывателей сумма, которую Ксения Анатольевна отдала за свой свадебный наряд, уже необычна. Это полмиллиона, между прочим.

Однако эксперт нашел массу других преимуществ. Анатолий Вовк считает, что платье, напоминающее образ голливудской дивы из 30-х годов как нельзя лучше подчеркивает высокий статус светской львицы. Платье-пеньюар – своего рода визитная карточка классики кинематографа, ведь именно в таких нарядах снимались самые известные звезды Голливуда.

«Несмотря на стоимость платья, оно выглядит в хорошем смысле просто, что и есть залог элегантности», — сказал эксперт.

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«Платье выглядит просто»: эксперт объяснил необычность свадебного наряда Собчак
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