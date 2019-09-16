Звездный стиль

Нетребко в синем сарафане станцевала на улицах Нью-Йорка

Певица пустилась в пляс в Центральном парке под латиноамериканскую музыку.

Нетребко в синем сарафане станцевала на улицах Нью-Йорка
Анна Нетребко. Фото: Instagram@anna_netrebko_yusi_tiago

На днях Анна Нетребко сообщила поклонникам в соцсети, что отправляется в Нью-Йорк. Певица появилась на Манхэттене, где встретилась с друзьями, а фото и видео с прогулки опубликовала в Instagram.

Время оперная дива провела отлично. Она прошлась по газону Центрального парка, послушала живую музыку и даже, не удержавшись, пустилась в пляс под латиноамериканскую мелодию, которую исполняли уличные музыканты.

«Обожаю уличный стиль», – подписала Нетребко ролик, в котором она, зажигательно смеясь, танцует с одним из приятелей.

К слову, наряд для танцев у артистки оказался самым подходящим. Для прогулки она выбрала легкий сарафан из синей ткани, который совершенно не стеснял движений.

В октябре Анна Нетребко появится уже в Москве, где займется благотворительной деятельностью. Исполнительница, ее супруг Юсиф Эйвазов и другие звезды оперной сцены примут участие в концерте, организованном по случаю второй годовщины со дня смерти Дмитрия Хворостовского.

Напомним, прославленного баритона не стало в ноябре 2017 года, его жизнь унес рак. Все собранные на концерте средства будут направлены на помощь детям с онкологическими болезнями, сообщал портал Teleprogramma.pro.

 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

InstagramАнна НетребкоАнна Нетребко последние новостимода и стильНью-ЙоркПевицасарафан

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Нетребко в синем сарафане станцевала на улицах Нью-Йорка
Интересно?
Поделись с друзьями: