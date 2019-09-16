Нетребко в синем сарафане станцевала на улицах Нью-Йорка

Певица пустилась в пляс в Центральном парке под латиноамериканскую музыку.

На днях Анна Нетребко сообщила поклонникам в соцсети, что отправляется в Нью-Йорк. Певица появилась на Манхэттене, где встретилась с друзьями, а фото и видео с прогулки опубликовала в Instagram.

больше по теме Постройневшая Нетребко прогулялась по Бремену в лимонных брюках Оперная дива запечатлела архитектурные достопримечательности немецкого города и поделилась снимками в соцсети.

Время оперная дива провела отлично. Она прошлась по газону Центрального парка, послушала живую музыку и даже, не удержавшись, пустилась в пляс под латиноамериканскую мелодию, которую исполняли уличные музыканты.

«Обожаю уличный стиль», – подписала Нетребко ролик, в котором она, зажигательно смеясь, танцует с одним из приятелей.

К слову, наряд для танцев у артистки оказался самым подходящим. Для прогулки она выбрала легкий сарафан из синей ткани, который совершенно не стеснял движений.

В октябре Анна Нетребко появится уже в Москве, где займется благотворительной деятельностью. Исполнительница, ее супруг Юсиф Эйвазов и другие звезды оперной сцены примут участие в концерте, организованном по случаю второй годовщины со дня смерти Дмитрия Хворостовского.

Напомним, прославленного баритона не стало в ноябре 2017 года, его жизнь унес рак. Все собранные на концерте средства будут направлены на помощь детям с онкологическими болезнями, сообщал портал Teleprogramma.pro.