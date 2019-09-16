Звездный стиль

Тонкости змеиного принта: Хромченко дала наглядный мастер-класс

В эфире «Модного приговора» телеведущая объяснила, как выгодно использовать подобный стиль.

Тонкости змеиного принта: Хромченко дала наглядный мастер-класс
Эвелина Хромченко/instagram.com/evelinakhromtchenko/

Модный в этом сезоне змеиный принт не должен выглядеть на женщине хищно, в этом уверена ведущая «Модного приговора» на «Первом канале» Эвелина Хромченко. Как правильно использовать его в одежде, она объяснила в эфире 16 сентября.

Все представленные на программе комбинации, по мнению Хромченко, противоречат самой идее вульгарности. А со змеиным узором скатиться в пошлость довольно просто.

Скриншот программ "Модный приговор" на "1 канале". Фото
Змеиный принт. Скриншот программ «Модный приговор» на «1 канале»

Итак, посмотрим на первый образ с платьем-миди, словно пришедшем к нам из 70-х. Комплект вовсе не выглядит хищно благодаря нескольким моментам.

Во-первых, сама форма платья и его длина хоть и женственны, но на уровне «леди-лайк». Во-вторых, цвет наряда неяркий, он не бьет по глазам. В-третьих, образ дополняют скромные туфли с ремешком «Мэри-Джейн», которые напоминают обувь подростка.

«Перед нами очень хорошая девочка, змея подползла к ней нечаянно», — сказала Эвелина.

В центральном комплекте – глубокая шоколадная змея.

«Она демонстрирует все богатство осенней палитры, вина, шоколада и прочих запретных удовольствий со знаком «плюс». Палитра поддержана принтом так, что не бросается в глаза», — объяснил эксперт.

Третий вариант, по словам стилиста, предназначен «для юной прелестницы». Змея здесь выбелена, поэтому не вульгарна. А короткая юбка нивелирована объемной обувью и курткой оверсайз. Хромченко отметила, что выбеленную змею можно сочетать практически с любым цветом.

«Не забывайте, что в образах со змеей всегда должны быть сдерживающие элементы для того, чтобы у вас не возникало проблем на дорогах», — дала напутственный совет телеведущая.

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Тонкости змеиного принта: Хромченко дала наглядный мастер-класс
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