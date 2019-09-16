Алика Смехова дополнила брючный костюм модной поясной сумкой

В гардеробе Алики Смеховой появился такой модный нынче аксессуар, как барсетка. Актриса смело дополняет ею яркие брючные костюмы.

Вот и в минувшие выходные она вместе с младшим сыном Макаром побывала в цирке и подобрала для выхода ярко-зеленый наряд. Под пиджак Алика надела черную рубашку, которая уравновешивала интенсивный цвет костюма. Образ дополнили золотистые кроссовки и подобранная в цвет к ним поясная сумочка.

Компанию Смеховым составила крестная мама Макара Ольга Кабо, а также ее младший сын и Виктор — крестник Алики.

«Впервые в цирк привёл меня папа в раннем детстве и это был праздник. Сейчас я прихожу в цирк со своими детьми и это праздник вдвойне, тем более, когда в этом цирке друзья», — написала она, отметив Эдгара и Аскольда Запашных.

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Поклонники 51-летней актрисы заметили, что в последнее время Алика Смехова для светских мероприятий, прогулок или отпуска старается выбирать яркие наряды. Хотя еще несколько лет назад ее обычно видели в темной и строгой одежде. Она призналась, что никаких особенных причин для таких перемен в ее гардеробе нет. Просто в какой-то момент ей захотелось больше цветных вещей в гардеробе.