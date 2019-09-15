Любовь Успенская показала костюм, в котором гастролирует по США

65-летняя артистка блистает не только вокалом, но и сияющим нарядом.

В сентябре у российской певицы Любови Успенской проходит тур по США. 65-летняя артистка рассказала своим подписчикам в Instagram, что он начался очень бодро и насыщенно. Сначала женщина выступила в Майями, затем в Нью-Йорке и теперь готовится выйти на сцену в Чикаго.

Певица поделилась с поклонниками фотографией в своем новом концертном костюме и попросила оценить его. Нужно отметить, что блестящий наряд Успенской отчасти похож на кольчугу. При этом он не скрывает ног артистки, позволяя женщине пощеголять бедрами.

Напомним, что Любовь Залмановна не боится экспериментов с имиджем и регулярно применяет молодежные наряды. К этому располагает ее стройная фигура, которую женщина тоже не стесняется показать. Стирая границы возраста, этим летом она заявила, что запишет песню с американским рэпером 50 Cent.

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