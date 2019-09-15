Звездный стиль

Мила Кунис выбрала для встречи с Зеленским строгий костюм и яркие туфли

Голливудская актриса вместе с мужем стала гостьей форума Yes, куда их пригласил Владимир Зеленский.

Мила Кунис выбрала для встречи с Зеленским строгий костюм и яркие туфли
Эштон Кутчер и Мила Кунис Фото: https://www.instagram.com/p/Bf7Yq8FnQ88/

В Киеве состоялся форум Ялтинской европейской стратегии Yes. За несколько минувших дней глава государства Владимир Зеленский, а также первая леди страны Елена Зеленская познакомились со звездами киноиндустрии первой величины. Об этом президент Украины написал накануне в своем блоге.

Так, в пятницу Зеленский встретился с продюсером уже культового мини-сериала производства британской компании HBO «Чернобыль» Крейгом Мезином. Спустя некоторое время Зеленские познакомились с голливудской парой – Эштоном Кутчером и Милой Кунис. Они долго беседовали за ужином.

Для встречи первая леди Украины примерила классическую белую рубашку актуального кроя со спущенным плечом, к которой подобрала длинную юбку в клетку и лодочки. Голливудская актриса появилась на встрече в синем классическом костюме и туфлях на шпильке в тон. Что касается Зеленского и Кутчера, то они отдали предпочтение нарядам в стиле casual.

Поклонники актрисы Милы Кунис знают, что она родилась в украинском городе Черновцы, но прожила в нем лишь первые семь лет жизни, затем ее семья переехала в США. Кунис не забывает о своей малой родине и старается по возможности приезжать на Украину. Но долгое время посетить Киев ей не удавалось. Этот визит стал первым. Кунис отметила, что город ее впечатлил.

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Мила Кунис выбрала для встречи с Зеленским строгий костюм и яркие туфли
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