Леди в черном: Лорак поддержала тренд на стиль монохром

Она собрала образ из базовых вещей – косухи и мини-платья.

40-летняя исполнительница Ани Лорак всегда старается следовать модным тенденциям. Она, как и многие коллеги, решила поддержать главный тренд этой осени – стиль монохром. Подобный наряд певица выбрала для прогулки. Стильным образом Лорак решила похвастаться в Сети.

Исполнительница примерила ультракороткое черное платье и косуху с большим количеством золотых цепей. Образ она дополнила модными круглыми очками. Писать большой текст к новой публикации в блоге артистка не стала и ограничилась всего одной фразой «Такие теплые деньки».

Не отреагировать на новое фото кумира поклонники не могли и буквально завалили исполнительницу комплиментами.

Некоторые пользователи Сети посчитали, что певица по-настоящему расцвела после развода с мужем, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

Сейчас Ани Лорак строит отношения с новым возлюбленным – 26-летним участником лейбла Black Star Егором Глебом. Сначала пара скрывала роман, а затем перестала прятаться от камер. К примеру, на музыкальном конкурсе «Новая волна» они появились на красной дорожке вместе.