«Найди 10 отличий»: в Сети сравнили стиль Киркорова и Пугачевой

«Найди 10 отличий», — написали в своем блоге фанаты Аллы Пугачевой. И сопоставили образ Примадонны 4-летней давности со стилем Филиппа Киркорова на фестивале «Новая волна» этого года.

Получилось, что главное отличие этих нарядов состоит в цвете. На Пугачевой надет черный костюм, а на Киркорове – белый. И если наряд Аллы Борисовны не получал в 2015 году каких-либо критических отзывов, то по этому костюму Филиппа Бедросовича не прошелся только ленивый.

Самое безобидное название, которое ему дали люди – это «костюм пчеловода». Кстати, именно в этом образе король российской эстрады слегка не попал в фонограмму, выступая на фестивале.