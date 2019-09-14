Звездный стиль

Акцент на талии: Ходченкова дополнила сдержанное платье широким поясом

Актриса побывала на открытии нового бутика.

Акцент на талии: Ходченкова дополнила сдержанное платье широким поясом
Светлана Ходченкова. фото: globallookpress.com

Светлана Ходченкова не только на экране, но и в обычно жизни демонстрирует безупречное чувство стиля. Девушка обладает стройной фигурой, которую не перестает подчеркивать то брючными костюмами, то облегающими платьями. Также актриса очень любит аксессуары. Не удивительно, что многие считают ее эталоном женственности. Не так давно звезда снялась для глянца в мужском костюме и при это выглядел восхитительно.

А на днях Ходченкова вышла в свет. Она посетила открытие первого часового бутика BULGARI. Для появления на публике актриса выбрала сдержанное платье без бретелек от Dior серого цвета. Чтобы сделать акцент на талии, девушка использовала широкий лаковый пояс. К нему она подобрала туфли-лодочки. А вот клатч Светлана предпочла белого цвета, чтобы добавить красок. Образ она дополнила нежным макияжем.

Поклонники пришли в восторг от наряда артистки. Они одарили ее комплиментами. «Очень обаятельная и милая», «Вы безупречная! Вы радуете глаз! Вы талантливая, что восхищает!», «Сказка, выглядишь на 18», «Серое платье — шик! Для шикарной Светланы!», «Какая вы хорошенькая!», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Ходченкова не всегда была худой. После роли в фильме Станислава Говорухина «Благословите женщину» она взяла себя в руки и избавилась от лишних килограммов. Ходили слухи, что после этого режиссеры отказывались снимать ее в своих фильмах, так как девушка стала обычной. Но сама Светлана подчеркивала, что ей нравится быть худой, так как в юности она была моделью и привыкла хорошо выглядеть.

А вам понравился новый образ знаменитости?

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Звездный стильмода и стильроссийские актрисыСветлана Ходченкова

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Акцент на талии: Ходченкова дополнила сдержанное платье широким поясом
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