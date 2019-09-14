Проводила лето: Брежнева предстала на фото в прозрачном платье

Вера Брежнева в этом году стала чуть ближе к модной индустрии. Еще зимой она приняла участие в Неделе парижской моды, а не так давно снялась в модной фотосессии для издания Vogue. Более того, артистка стала главной звездой открытия нового сезона, который прошел в ЦУМе. Она встречала гостей и презентовала новые коллекции одежды. Ко всему прочему, девушка стала лицом H&M Fall Conscious, все вещи в которой созданы из переработанных или органических материалов.

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Не удивительно, что при такой загруженности Вера лишь 14 сентября решила проводить лето. она опубликовала снимок из очередной фотосессии. В кадре певица позирует на черной лежанке в прозрачном платье. Сквозь наряд было видно нижнее белье знаменитости. Брежнева продемонстрировала свою стройную фигуру. По всей видимости, кадр был сделан в июле, когда она отдыха с семьей в Италии.

«Официально финальная фотография моего лета 2019… Пожалуй, это был самый интересный сезон за последнее время.. Столько проектов одновременно я ещё не готовила.. но успела и отдохнуть.. потому что осень будет жаркой», — написала артистка.

Поклонники восхитились не только образом и формой, в которой находится Вера. «Хочу такое белье, платье, тело», «Какая же вы нереальная! Ну почему я не могу на вас налюбоваться?», «Ох уж эта сеточка, сколько сердец может разбить, несмотря на свою прозрачность», «Хочу выглядеть также в твоём прекрасном возрасте», — прокомментировали пост подписчики. К слову, певица не соблюдает никаких диет. Она пьет много воды и старается питаться в меру. Ко всему прочему, Брежнева занимается спортом.

А вам нравится фигура звезды?