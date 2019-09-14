Рудковская в платье в греческом стиле пришла на свадьбу Собчак

Свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова, которая состоялась 13 сентября, уже назвали главным событием года. Влюбленные не только расписались в ЗАГСе, но и обвенчались. Светская львица не пожалела денег на банкет. Более 300 гостей она пригласила в ресторан на территории Московского музея. Все было оформлено в готическом стиле. Зал был украшен алыми цветами и бардовыми скатертями, а вся посуда была черной.

больше по теме Марина и Валентин Юдашкины оделись в одной цветовой гамме Супруги побывали на свадьбе у Ксении Собчак.

Похоже, что практически все гости соблюли дресс-код. Супруги Юдашкины, Тата Карапетян, Светлана Лобода и Федор Бондарчук пришли на торжество в нарядах черного цвета. А вот Яна Рудковская, как всегда, смогла выделиться из топы. На этот раз она облачилась в шифоновое платье в греческом стиле и необычного каштанового цвета. Волосы продюсер собрала в пучок, а также сделала нюдовый макияж.

Рудковская сфотографировалась с новобрачными и даже назвала их парой года. Как известно, светская львица очень любит красиво сервировать стол, поэтому она рассматривала декор на свадьбе и восхитились тому, как все необычно украшено. Яна также веселилась и танцевала под живое пение певицы Светланы Лободы. Компанию ей составила модель Елена Перминова. А вот Евгений Плющенко на торжестве замечен не был.

Отметим, что эта свадьба запомнится несколькими особо яркими моментами. Это то, как влюбленные покинула ЗАГС на катафалке. Даже сотрудники ГИБДД заинтересовались тем, почему Собчак и Богомолов ехали с открытой задней дверью. Также банкет начался со страстного поцелуя молодоженов на сцене под классическую музыку, который вызвал восторг у публики. Позже Константин спел песню для своей избранницы, а Ксения станцевала эротический танец.

А вам понравился образ Рудковской?