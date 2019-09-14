Алсу в джинсах клеш прогулялась по Москве с женой Мартиросяна

Певица Алсу еще в юности демонстрировала утонченное чувство стиля. Хрупкая девушка подчеркивала стройную фигуру облегающими нарядами с блестками или простыми джинсами и свитером. При этом она никогда не выглядела вульгарно. Сейчас звезде уже 36 лет и она родила троих детей, но смогла остаться в форме. Более того, многие считают девушку иконой стиля и каждый раз обращают внимание на ее образы.

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Перед выходными, 13 сентября, Алсу решила встретиться с подругами. Она прогулялась по центру столицы с Жанной Мартиросян, супругой Гарика Мартиросяна. Позже к ним присоединилась актриса Элина Джанибекян. Девушки насладились теплой погодой и сделали совместное фото на память. Примечательно, что Алсу облачилась для прогулки в джинсы клеш и синюю футболку. К лаконичному образу она добавила черные мюли.

Модница Жанна выглядела ярче всех в черном платье с принтом, причудливой цветной сумочкой через плечо и туфлях на небольшом каблуке цвета фуксия. А Элина предпочла облачиться в белую блузку с кружевами и бахромой, а также бриджи в тон. Она, как и Мартиросян, решила добавить яркий акцент с помощью сумки.

«Есть друзья, есть семья, а потом есть друзья, которые становятся семьей», — написала Алсу.

Поклонники восхитились образом певицы. Они отметили, что даже в таком простом наряде она выглядела превосходно. «Какая же красивая и настоящая Алсу», «Алсу, как всегда, самая скромная и простая», «Такие стильные девчонки», «Какие все стильные, как подружки из „Sex in the sity“», «Люблю на тебе такой стиль, Алсу», — прокомментировали пост подписчики.

А вам какой образ понравился больше?