Стильная мама: Савельева в леопардовых велосипедках прогулялась с сыном

Александра Савельева уже девять лет состоит в браке с Кириллом Сафоновым. Долгое время она мечтала подарить ему ребенка. Молитвы девушки были услышаны и в марте этого года она родила первенца — сына Леона. Появление ребенка изменило жизнь певицы.

больше по теме Савельева вслед за Ходченковой не побоялась показать, как выглядит без грима Поклонники восхитились природной красотой певицы.

Поклонники считают, что Савельева похорошела, став мамой. Она по-прежнему старается одеваться просто и со вкусом. Пока артистка редко выходит в свет, но зато часто гуляет с сыном. Так на днях она опубликовала фото, на котором запечатлена на игровой площадке с коляской. Девушка выбрала леопардовые велосипедки и черную футболку с надписью: «Я люблю своего сына». Волосы Саша собрала в хвост, образ дополнила солнцезащитными очками и другими аксессуарами.

На кадрах видно, как певица показывает язык своего наследнику, пытаясь его развеселить.

«Развлекаемся», — написала она.

Поклонники восхитились образом молодой мамы. Они отметили, что она потрясающе выглядит. «Футболка классная! Тоже такую хочу», «Очень модная», «Саша красотка! Зачетный look», «Саша, ты прекрасна! Стильная талантливая мама», «Как клево, даже не поправилась», — прокомментировали пост подписчики. К слову, часто с сыном проводит время и муж певицы. Сафонов с радостью помогает ухаживать за малышом.

Напомним, что Савельевой удалось быстро прийти в форму после родов. Она признавалась, что не сидит на диетах, а лишь придерживается особого питания кормящей мамы. Не так давно девушка собралась поплавать в бассейне, но пришла в не самый подходящий момент. В нем слили воду, чтобы почистить.

А вам понравился образ звезды?