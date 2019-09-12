Звездный стиль

Татьяна Брухунова заявила, что в ее гардеробе нет подделок

Личная помощница Петросяна гуляет по Москве с сумочкой за $2000.

Татьяна Брухунова заявила, что в ее гардеробе нет подделок
Татьяна Брухунова. Фото: Instagram

Личный ассистент Евгения Петросяна Татьяна Брухунова продолжает удивлять всех своим чувством стиля и умением всё успевать. Побывавшая с утра на двух встречах и сделавшая маникюр, она отправилась на Всемирный фестиваль циркового искусства «Идол». По пути Татьяна фотографировала клумбы, себя и свою маленькую сумочку бренда Gabriela Hearst.

Такая же сумочка есть, к примеру, у герцогини Сассексской Меган, которая, как известно, ерунду носить не станет. Цена этого замшевого «счастья» для среднестатистического россиянина, прямо скажем, высоковата и составляет порядка 2000 долларов.

Одна из подписчиц Татьяны в Instagram на всякий случай поинтересовалась, оригинал ли это. На что Брухунова ответила коротко и ясно: «Я не имею подделок. Считаю это унижением для женщины».

Татьяна Брухунова заявила, что не носит подделки. Фото
Татьяна Брухунова заявила, что не носит подделки. Фото: Instagram

Напомним, что Татьяне приписывают роман с её шефом Евгением Петросяном, личную помощницу также считают причиной его развода с Еленой Степаненко. Официально эти двое свои отношения не подтверждают, но иногда появляются вместе на различных мероприятиях. Многие отмечают, что рядом с 30-летней Брухуновой Евгений Ваганович и сам стал выглядеть моложе своих 73-х лет.

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Тэги:

мода и стильотношения Татьяны Брухуновой и Евгения ПетросянаТатьяна Брухунова

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Татьяна Брухунова заявила, что в ее гардеробе нет подделок
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