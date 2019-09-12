Звездный стиль

77-летняя Алентова позировала на дорожке в элегантном костюме

Звезду картины «Москва слезам не верит» нередко путают с ее дочерью Юлией Меньшовой.

77-летняя Алентова позировала на дорожке в элегантном костюме
Вера Алентова Фото:globallookpress.com

После летнего перерыва театры возвращаются к работе. Так, в Московском драматическом театре Пушкина стартовал новый сезон. Для учреждения культуры он стал юбилейным – 70-м.

Церемонию открытия в столице посетило множество звезд отечественного шоу-бизнеса. Среди гостей была 77-летняя актриса Вера Алентова. На красной дорожке звезда культовой картины «Москва слезам не верит» позировала фотографом в трендовом черном костюме.

Удачным дополнением к ее элегантному образу стали нить жемчуга и массивные солнцезащитные очки. Внимание многих гостей было приковано именно к супруге режиссера Владимира Меньшова. Гости церемонии отметили, что актриса заметно похорошела, пишет «Комсомольская правда».

Поклонники артистки не раз отмечали, что с годами Вера Алентова не теряет красоту. Более того, ее нередко путают с дочерью Юлией Меньшовой, которая недавно отметила юбилей – 50 лет.

У матери и дочери прекрасные отношения. Однако они ладили далеко не всегда. Во время очередного ток-шоу Алентова рассказала, что ранее у нее были претензии к дочери. Родители хотели, чтобы их наследница более стремительно строила карьеру. Однако долго ждать им не пришлось – Юлия Меньшова достаточно быстро сделала себе имя на телевидении и в кино.

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Вера Алентовакрасная дорожкановый сезонЮлия Меньшова

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77-летняя Алентова позировала на дорожке в элегантном костюме
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