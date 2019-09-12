Снигирь продемонстрировала, с чем сочетать брюки-палаццо

Наряд в стиле casual она выбрала для недавнего выхода в свет.

В Москве состоялась премьера российско-китайского фильма «Тайна печати дракона». Картину презентовали в кинотеатре «Октябрь». Среди гостей была актриса Юлия Снигирь. Фото с красной дорожки она опубликовала в блоге.

больше по теме Мамина радость: Снигирь опубликовала фото трехлетнего сына Родители стараются скрывать наследника от посторонних глаз.

Для выхода в свет Снигирь выбрала повседневный, но при этом элегантный образ. Она отдала предпочтение черной классической водолазке и серым брюкам-палаццо. Образ возлюбленная Евгения Цыганова дополнила темными лодочками и массивными прозрачными сережками.

По признанию артистки, она решила познакомиться с фильмом по нескольким причинам – увидеть кумиров детства, а также поддержать коллегу.

«Тайна печати дракона» с кумирами детства Джеки Чаном и Арнольдом Шварценеггером, и невероятно красивой Анной Чуриной», — отметила Снигирь.

Добавим, ранее на премьеру фильма в Россию обещал приехать сам Джеки Чан, который исполнил главную роль в ленте, а также выступил ее продюсером. Однако в последний момент стало известно, что актер не сможет появиться на специальном показе.

Напомним, в широкий прокат картина выходит уже 19 сентября.