Звездный стиль

Ирина Гринева выбрала для отпуска стильный комбинезон с цветочным принтом

Актриса устроила модную фотосессию во время отпуска в Крыму.

Ирина Гринева выбрала для отпуска стильный комбинезон с цветочным принтом
Ирина Гринева/фото: globallookpress.com

Звезда сериала «Таинственная страсть» Ирина Гринева — обладательница великолепной фигуры. Прекрасная физическая форма — это плод регулярных пробежек и занятий йогой. Актриса очень строго относится к обязательным физическим нагрузкам. Как результат — любая вещь на Ирине смотрится бесподобно. 

Прибавьте к этому прекрасный художественный вкус, чувство меры и стиля — и вы поймете, что в ее Instagram, как в модном журнале, можно найти много интересных образов. Один из последних снимков — яркое тому доказательство. 

На опубликованном фото Ирина  одета в комбинезон бежевого цвета с яркими красными и желтыми цветами. Образ дополняет темные солнцезащитные очки и алая косынка на голове, поверх которой актриса надела соломенную шляпу. 

Гринева отметила, что фотография сделана в крымской Алупке, у заброшенной усадьбы Ольги Смуровой (Усадьба Ольгино). Ранее Ирина в соцсети признавалась, что ее волнует судьба этого здания, а также других памятников архитектуры, которые стоят в запустении и разрушаются. В Крыму она отдыхает с дочерью Василисой и мужем, фигуристом Андреем Шабалиным. Семейство также побывало в Коктебеле.

 

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Ирина Гриневамода и стильстильный образ

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Ирина Гринева выбрала для отпуска стильный комбинезон с цветочным принтом
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