Александр Васильев восхитился вкусом Кети Топурии на «Новой волне»

Эксперт моды уверен, что она одна из немногих на нашей эстраде, кто обладает собственным стилем.

Александр Васильев дал экспертную оценку нарядам звезд на «Новой волне». В многообразии образов он выделил всего несколько, которые ему действительно понравились. Об этом сообщило издание «7 дней».

Наибольшее восхищение у стилиста вызвал наряд Кети Топурии. По словам Васильева, ее образы всегда экстравагантны, модны и непохожи на другие. Она – редкая обладательница собственного вкуса на нашей эстраде.

Достойна восхищения, по мнению историка моды, и Анжелика Варум, которая часто выбирает светлые наряды. Они ей действительно идут. Васильев высоко оценил белый костюм певицы, хоть и сказал, что в нем она похожа на телеведущую.

Блестящая юбка, обшитая пайетками, тоже пришлась по вкусу стилиста. Она не сильно экстравагантная, но Анжелике подходит.

Скромный наряд Анны Нетребко Александр счел не совсем подходящим для фестиваля, но вот от сумочки-арбуза пришел в восторг.

А этот золотой образ оперной дивы Васильев счел уместным для «Новой волны», хотя для другого светского мероприятия он мог бы оказаться слишком ярким.

36-летняя Лобода появилась на фестивале в минималистичном платье. Васильев считает, что оно уместно для формата фестиваля и ее физической формы.

Образ Кудрявцевой эксперт нашел хоть и слегка мрачноватым, но удачным. Черное платье идет телеведущей, хорошо подчеркивая ее достоинства.