Звездный стиль

Александр Васильев восхитился вкусом Кети Топурии на «Новой волне»

Эксперт моды уверен, что она одна из немногих на нашей эстраде, кто обладает собственным стилем.

Александр Васильев восхитился вкусом Кети Топурии на «Новой волне»
Александр Васильев/instagram.com/alexandre_vassiliev/

Александр Васильев дал экспертную оценку нарядам звезд на «Новой волне». В многообразии образов он выделил всего несколько, которые ему действительно понравились. Об этом сообщило издание «7 дней».

Наибольшее восхищение у стилиста вызвал наряд Кети Топурии. По словам Васильева, ее образы всегда экстравагантны, модны и непохожи на другие. Она – редкая обладательница собственного вкуса на нашей эстраде.

Достойна восхищения, по мнению историка моды, и Анжелика Варум, которая часто выбирает светлые наряды. Они ей действительно идут. Васильев высоко оценил белый костюм певицы, хоть и сказал, что в нем она похожа на телеведущую.

Блестящая юбка, обшитая пайетками, тоже пришлась по вкусу стилиста. Она не сильно экстравагантная, но Анжелике подходит.

Скромный наряд Анны Нетребко Александр счел не совсем подходящим для фестиваля, но вот от сумочки-арбуза пришел в восторг.

А этот золотой образ оперной дивы Васильев счел уместным для «Новой волны», хотя для другого светского мероприятия он мог бы оказаться слишком ярким.

36-летняя Лобода появилась на фестивале в минималистичном платье. Васильев считает, что оно уместно для формата фестиваля и ее физической формы.

Образ Кудрявцевой эксперт нашел хоть и слегка мрачноватым, но удачным. Черное платье идет телеведущей, хорошо подчеркивая ее достоинства.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр ВасильевАлександр Васильев историк модыАнна НетребкоЗвездный стильКети ТопурияЛера Кудрявцевамода и стиль

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Александр Васильев восхитился вкусом Кети Топурии на «Новой волне»
Интересно?
Поделись с друзьями: