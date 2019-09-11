Диана Гурцкая вышла в свет в блестящем платье с перьями

Певица Диана Гурцкая в последнее время редко выходит в свет и вообще появляется на публике. Однако не прийти на концерт, посвященный дню рождения Иосифа Кобзона она не смогла. Артистка появилась на мероприятии, которое прошло 11 сентября в длинном черном платье, расшитом пайетками и перьями.

Концерт организован при поддержке семьи Иосифа Кобзона, который мог бы в этом году отметить 82-й день рождения. Помимо Гурцкой в этот вечер на сцену выходили Лев Лещенко, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Валерий Меладзе, Надежда Бабкина, Тамара Гвердцители и другие артисты.

Напомним, недавно 40-летняя Гурцкая решила сменить имидж. Она отказалась от классических костюмов в пользу молодежного стиля. Ее заметили в аэропорту города Симферополя в ярком платье, косухе и кепке. Поклонникам этот эксперимент показался удачным.