Звездный стиль

Диана Гурцкая вышла в свет в блестящем платье с перьями

Артистка появилась в Кремлевском дворце на концерте памяти Иосифа Кобзона.

Диана Гурцкая вышла в свет в блестящем платье с перьями
Диана Гурцкая/фото:globallookpress.com

Певица Диана Гурцкая в последнее время редко выходит в свет и вообще появляется на публике. Однако не прийти на концерт, посвященный дню рождения Иосифа Кобзона она не смогла. Артистка появилась на мероприятии, которое прошло 11 сентября в длинном черном платье, расшитом пайетками и перьями.

Диана Гурцкая
Диана Гурцкая приехала на концерт в честь для рождения Иосифа Кобзона/фото: Юлия Тодорович

Концерт организован при поддержке семьи Иосифа Кобзона, который мог бы в этом году отметить 82-й день рождения. Помимо Гурцкой в этот вечер на сцену выходили Лев Лещенко, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Валерий Меладзе, Надежда Бабкина, Тамара Гвердцители и другие артисты.

Напомним, недавно 40-летняя Гурцкая решила сменить имидж. Она отказалась от классических костюмов в пользу молодежного стиля. Ее заметили  в аэропорту города Симферополя в ярком платье, косухе и кепке. Поклонникам этот эксперимент показался удачным.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Диана ГурцкаяИосиф Кобзонконцерт

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Диана Гурцкая вышла в свет в блестящем платье с перьями
Интересно?
Поделись с друзьями: