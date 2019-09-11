Звездный стиль

Галкин показал голый торс, драные шорты и «Мустанг» 1968 года

Телеведущий вместе с семьей проводит время на отдыхе.

Галкин показал голый торс, драные шорты и «Мустанг» 1968 года
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Instagram

Максим Галкин 11 сентября показал своим подписчикам в Instagram любопытное фото. На снимке юморист в рваных шортах, кроссовках и кепке стоит возле шикарного «Мустанга».

«Взял у брата тачку покататься. Брат 64-ого года выпуска, тачка — 68-ого, я — 76-ого, прикид — 85-ого, лексикон мой — 90-ого. И куда ехать с таким набором?» — спросил Максим, рекомендовав подписчикам сдерживаться при ответах.

Кто-то ответил в комментариях, что в таком виде Галкину можно отправляться прямиком по знакомому всем подросткам 90-х годов адресу «Беверли Хиллс 90210».

«Джастин Галкин», — пошутила под фото продюсер Яна Рудковская. «Это Голливуд!» — откликнулась продюсер Лободы Нателла Крапивина.

Напомним, пару дней назад Максим, его супруга Алла Пугачева и дети вернулись из Юрмалы в подмосковную деревню Грязь, а 10 сентября в stories у Максима вновь появилось море и пальмы.

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Тэги:

Алла ПугачеваМаксим Галкин

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Галкин показал голый торс, драные шорты и «Мустанг» 1968 года
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