Галкин показал голый торс, драные шорты и «Мустанг» 1968 года

Телеведущий вместе с семьей проводит время на отдыхе.

Максим Галкин 11 сентября показал своим подписчикам в Instagram любопытное фото. На снимке юморист в рваных шортах, кроссовках и кепке стоит возле шикарного «Мустанга».

«Взял у брата тачку покататься. Брат 64-ого года выпуска, тачка — 68-ого, я — 76-ого, прикид — 85-ого, лексикон мой — 90-ого. И куда ехать с таким набором?» — спросил Максим, рекомендовав подписчикам сдерживаться при ответах.

Кто-то ответил в комментариях, что в таком виде Галкину можно отправляться прямиком по знакомому всем подросткам 90-х годов адресу «Беверли Хиллс 90210».

«Джастин Галкин», — пошутила под фото продюсер Яна Рудковская. «Это Голливуд!» — откликнулась продюсер Лободы Нателла Крапивина.

больше по теме Пугачева прокомментировала возможный снос шикарного замка Галкина Некоторые соседи недовольны, что юморист построил огромный особняк.

Напомним, пару дней назад Максим, его супруга Алла Пугачева и дети вернулись из Юрмалы в подмосковную деревню Грязь, а 10 сентября в stories у Максима вновь появилось море и пальмы.