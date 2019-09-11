Бородина объяснила, чем можно дополнить однотонное платье

Ксения Бородина является телеведущей популярного шоу «Дом-2». Каждый раз съемочной площадке она появляется в ярких и запоминающихся образов. Поклонники даже стали называть девушку иконой стиля. Однако она не всегда обладала безупречным вкусом. Сама знаменитость теперь часто критикует собственный стиль. По ее словам, она, к примеру, больше никогда не нарастит волосы, так как это безвкусно, а также не будет делать мелкие кудри.

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Минувшим летом Бородина то и дело представала в лаконичных, но женственных нарядах. Она редко выходит в свет, так как старается больше времени уделять семье, но регулярно видится с подругами. Так на днях телеведущая примерила алое платье с плиссовой юбкой. Однотонный наряд Ксения разбавила широким кожаным поясом черного цвета, которым сделала акцент на талии, а также туфлями-лодочками.

«Порой, нам-девушкам хочется выглядеть по-особенному, вне зависимости от повода и настроения, разукрасить свои трудовые будни чем-то ярким и экстравагантным, добавить изюминку и быть на высоте», — написала она.

По словам телеведущей, ее наряд способен задать настроение и пленить окружающих, что и нужно для особого случая. Поклонники пришли в восторг от ее образа. К слову, стоит такое платье 31300 рублей. «Крутое платье, цвет», «Глаз нельзя оторвать», «Будто красная роз», «Платье, шпилечка… ммм. Очень, очень вам хорошо», — прокомментировали пост подписчики.

А вам понравился образ Бородиной?