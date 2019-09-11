Звездный стиль

Ходченкова доказала, что самая женственная одежда – мужская

Тренд на брутальный стиль набирает обороты.

Ходченкова доказала, что самая женственная одежда – мужская
Светлана Ходченкова/instagram.com/svetlana_khodchenkova/

Актриса Светлана Ходченкова для российского издания Glamour создала целую серию фотографий в мужских костюмах. На каждом снимке звезда экрана выглядит необыкновенно женственно.

Стилист Сергей Никулин рассказывал об этом феномене порталу Teleprogramma.pro. Чтобы быть женственной, вовсе не обязательно подчеркивать талию, грудь или линию бедер. Показать свои достоинства можно с помощью антипода – мужского наряда, но только если правильно заострить внимание на приятных линиях тела.

В данном случае – это полуоткрытый живот Ходченковой.

Здесь у актрисы подчеркнута линия талии. А женственность создается с помощью украшений и элегантного макияжа.

По словам эксперта моды Сергея Никулина, мужской стиль сегодня находится на пике популярности. Отметим, что этим трендом весьма умело пользуется другая звезда кино — Екатерина Климова, о которой мы писали ранее. Не так давно она предстала на репетиции в театре в черном комбинезоне, напоминающем мужской костюм.

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Ходченкова доказала, что самая женственная одежда – мужская
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