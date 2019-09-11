Ходченкова доказала, что самая женственная одежда – мужская

Актриса Светлана Ходченкова для российского издания Glamour создала целую серию фотографий в мужских костюмах. На каждом снимке звезда экрана выглядит необыкновенно женственно.

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Стилист Сергей Никулин рассказывал об этом феномене порталу Teleprogramma.pro. Чтобы быть женственной, вовсе не обязательно подчеркивать талию, грудь или линию бедер. Показать свои достоинства можно с помощью антипода – мужского наряда, но только если правильно заострить внимание на приятных линиях тела.

В данном случае – это полуоткрытый живот Ходченковой.

Здесь у актрисы подчеркнута линия талии. А женственность создается с помощью украшений и элегантного макияжа.

По словам эксперта моды Сергея Никулина, мужской стиль сегодня находится на пике популярности. Отметим, что этим трендом весьма умело пользуется другая звезда кино — Екатерина Климова, о которой мы писали ранее. Не так давно она предстала на репетиции в театре в черном комбинезоне, напоминающем мужской костюм.