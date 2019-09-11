Екатерина Климова продемонстрировала свой дорожный стиль

В железнодорожную поездку на гастроли актриса надела светлый спортивный костюм, украсив его серебряными часами.

Звезда кино Екатерина Климова, несмотря на статус «светской львицы», предпочитает в быту удобную спортивную одежду. Вот и на гастроли в Симферополь она надела комфортный спортивный костюм цвета топленого молока. Руку она украсила серебряными часами.

Стилист Сергей Никулин считает такую одежду уместной в подобных ситуациях. Ранее звезда заявляла, что «спортивный шик» — ее любимый стиль для жизни.

«Комфортно, удобно и красиво. Не важно, ездишь ли ты активно по делам или гуляешь. В этом можно выйти «в свет» или поехать в аэропорт», — подписала она свое фото в розовом костюме.

Однако эксперт моды Сергей Никулин, считает, что этот образ относится скорее к направлению «глэм-спорт». И вместо розового костюма артистке лучше было выбрать одежду темных насыщенных тонов, поскольку она больше подходит любимице публики. Об этом Teleprogramma.pro писала ранее.