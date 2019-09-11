Звездный стиль

Осенний образ: Утяшева продемонстрировала, с чем актуально сочетать джинсы

Спортсменка призналась, что любит баловать себя обновками.

Осенний образ: Утяшева продемонстрировала, с чем актуально сочетать джинсы
Ляйсан Утяшева: globallookpress.com

Ляйсан Утяшева является примером для многих женщин. Она давно завершила карьеру гимнастки из-за травмы, но продолжает выступать на сцене. К тому же она воспитывает двоих детей, ведет шоу «Танцы» и при этом всегда выглядит неотразимо. Образы для нее часто подбирают стилисты, когда это касается съемок в программах, а в обычной жизни спортсменка сама подбирает женственные наряды.

С наступлением осени многие звезды перебрали свой гардероб и достали теплые вещи. А вот Ляйсан призналась, что любит делать покупки. После очередного шопинга телеведущая похвасталась новой сумочкой от Louis Vuitton. Похоже, что стильный аксессуар она подобрала к своим мокасинам, сделанным в одном стиле с сумкой. Утяшева также продемонстрировала стильный осенний образ. Она была облачена в укороченные джинсы, к которым подобрала водолазку бледно-каштанового оттенка и жакет медного цвета.

С таким нарядом новая сумка Ляйсан прекрасно сочеталась. К тому же, она подобрала пояс в тон. Девушка порассуждала над тем, как раньше ценны были вещи для людей и как они обесценились в современном мире. Она при этом отметила, что для многих покупки являются антистрессом.

«К примеру, у вас уже весь гардероб скомплектован и по факту там наверняка есть что-то подобное из того, что вы собираетесь приобрести… Но желание купить что-то новое сильнее, ведь ты знаешь, что „ты заработала“ и „можешь себе позволить“. Можешь себя побаловать… И так совершенно с каждым человеком. Вот и я как ребенок радуюсь новой сумке», — поделилась Утяшева.

А вы любите делать покупки?

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Осенний образ: Утяшева продемонстрировала, с чем актуально сочетать джинсы
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