Звездный стиль

Навка подчеркнула фигуру бархатным комбинезоном с глубоким декольте

Спортсменка посетила ежегодную премию «Человек года».

Навка подчеркнула фигуру бархатным комбинезоном с глубоким декольте
Татьяна Навка. фото: globallookpress.com

10 сентября состоялось главное событие светской недели. Представители шоу-бизнеса собрались на премии GQ «Человек года». В этом году заветное звание и статуэтку получили Филипп Киркоров, Кирилл Серебренников, Павел Деревянко, Юрий Дудь и другие известные персоны. Среди гостей было также много звезд. Сати Казанова пришла в роскошном платье от Валентина Юдашкина, а Яна Рудковская и Ксения Собчак выбрали черные наряды в пол.

Не смогла пропустить это мероприятие и Татьяна Навка. Фигуристка появилась на ковровой дорожке в бархатном комбинезоне с ошеломительным декольте. Образ она дополнила подвеской с крупным кулоном и сережками с драгоценными камнями. Волосы знаменитость собрала в хвост оставив лишь челку. Навка с удовольствием позировала фотографам, а затем она выполнила ответственную миссию.

Девушка объявила, кто стал «Лучшим спортсменом». Статуэтка в этой номинации досталась хоккеисту Александру Овечкину. Поклонники пришли в восторг от элегантного образа Татьяны. Они одарили ее комплиментами. Отметим, что в подобном образе она появлялась на Каннском кинофестивале в этом году. Тогда она выглядела неотразимо в блестящем черно-синем костюме, подчеркнувшем ее фигуру.

Татьяна Навка на премии человек года. фото
фото: instagram.com/tatiana_navka/

Напомним, что на мероприятии внимание к себе также привлекла Собчак, появившаяся в компании своего жениха Константина Богомолова. Уже 13 сентября они планируют сыграть свадьбу. Ходят слухи, что влюбленные спешат узаконить отношения из-за того, что светская львица якобы беременна. Пока Ксения лишь смеется над домыслами общественности. Она пила шампанское на общалась с гостями на премии, а вот фотографироваться вместе с возлюбленным отказывалась.

А вам понравился образ Навки?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Человек года»Звездный стильТатьяна Навка

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Навка подчеркнула фигуру бархатным комбинезоном с глубоким декольте
Интересно?
Поделись с друзьями: