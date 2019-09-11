Навка подчеркнула фигуру бархатным комбинезоном с глубоким декольте

10 сентября состоялось главное событие светской недели. Представители шоу-бизнеса собрались на премии GQ «Человек года». В этом году заветное звание и статуэтку получили Филипп Киркоров, Кирилл Серебренников, Павел Деревянко, Юрий Дудь и другие известные персоны. Среди гостей было также много звезд. Сати Казанова пришла в роскошном платье от Валентина Юдашкина, а Яна Рудковская и Ксения Собчак выбрали черные наряды в пол.

Не смогла пропустить это мероприятие и Татьяна Навка. Фигуристка появилась на ковровой дорожке в бархатном комбинезоне с ошеломительным декольте. Образ она дополнила подвеской с крупным кулоном и сережками с драгоценными камнями. Волосы знаменитость собрала в хвост оставив лишь челку. Навка с удовольствием позировала фотографам, а затем она выполнила ответственную миссию.

Девушка объявила, кто стал «Лучшим спортсменом». Статуэтка в этой номинации досталась хоккеисту Александру Овечкину. Поклонники пришли в восторг от элегантного образа Татьяны. Они одарили ее комплиментами. Отметим, что в подобном образе она появлялась на Каннском кинофестивале в этом году. Тогда она выглядела неотразимо в блестящем черно-синем костюме, подчеркнувшем ее фигуру.

Напомним, что на мероприятии внимание к себе также привлекла Собчак, появившаяся в компании своего жениха Константина Богомолова. Уже 13 сентября они планируют сыграть свадьбу. Ходят слухи, что влюбленные спешат узаконить отношения из-за того, что светская львица якобы беременна. Пока Ксения лишь смеется над домыслами общественности. Она пила шампанское на общалась с гостями на премии, а вот фотографироваться вместе с возлюбленным отказывалась.

А вам понравился образ Навки?