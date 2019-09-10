В пеньюаре и чулках: Снигирь решилась на смелый образ в новой фотосессии

От снимков пришла в восторг ее коллега Юлия Пересильд.

36-летняя актриса Юлия Снигирь недавно снялась в рекламной фотосессии дизайнера Елены Супрун. Звезда сериала «Кровавая барыня» примерила дерзкий наряд. Напомним, актриса вернулась из Венеции, где представляла сериал «Новый папа» — она снялась там вместе с Джудом Лоу.

Перед камерой Снигирь позировала в атласном платье-комбинации, поверх которого накинула пеньюар цвета фуксии. Образ актриса дополнила чулками, лодочками и массивными колье.

Для макияжа визажисты выбрали яркие оттенки – фиолетовую помаду и сиреневые тени. Стилисты завили волосы актрисы в виде мелких локонов.

Второй образ возлюбленной актера Евгения Цыганова оказался менее провокационным. Она надела светлое платье с бахромой и розовый тренч.

На свежие снимки быстро отреагировали подписчики Снигирь, среди которых и ее коллеги. Бурную реакцию фото вызвало у актрисы Юлии Пересильд.

Напомним, недавно Снигирь опубликовала в блоге редкое фото 3-летнего сына Федора. На снимке мальчик сидит спиной к камере. Лицо наследника родители, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, продолжают скрывать.