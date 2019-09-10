Семенович вслед за Мариной Ким облачилась в платье цвета фуксии

Анна Семенович обладает пышными формами, но это не мешает ей стильно одеваться. Более того, недавно певица выпустила коллекцию платьев для женщин с нестандартной фигурой. Она намерена и дальше развиваться в этой сфере, чтобы даже пышнотелые представительницы прекрасного пола могли выглядеть неотразимо. 39-летняя артистка не скрывает, что склонна к полноте, поэтому она время от времени садится на диеты.

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Однако недавно Анна заявила, что ее бюст обладает целебными свойствами. Согласно исследованиям ученых, мужчины могут избежать инсульта, если каждый день будут любоваться большой грудью. После этого девушка заверила, что будут чаще демонстрировать свое декольте — ради здоровья мужчин в стране. Свое слово артистка держит. На днях она побывала в Санкт-Петербурге. Там певица трудится над новой песней.

Семенович попутно решила устроить фотосессию на крыше. На фото она предстала в платье цвета фуксии с роскошным декольте. Девушка также накинула пиджак, чтобы не замерзнуть. Поклонники восхитились женственным образом певицы. Они одарили ее комплиментами. «Вы умничка, заметно похорошели», «Как тебе идёт к лицу этот цвет фуксия! Очень красиво!», «Обалденное сочетание цветов», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, яркие цвета стали трендом этой осени. Недавно ведущая Марина Ким тоже облачилась в наряд ярко-розового цвета. В нем она стала ведущей светского мероприятия.

А вам понравилось платье Семенович?