Ради фотосессии Брежнева примерила образ в стиле Одри Хепберн

Вера Брежнева для многих стала секс-символом еще будучи в составе группы «ВИА Гра». Уже давно она успешно занимается сольной карьерой, не забывая и о мире моды. Сначала Вера приняла участие в Неделе моды в Париже, недавно ее фото украсило обложку Vogue. А осенью артистка стала главной звездой открытия нового сезона в ЦУМе, где она встречала гостей в элегантном комбинезоне.

Позже Вера призналась, что все внимание на мероприятии было обращено только на нее, а она к такому не привыкла. Но похоже, что на днях певица приняла участие еще и в модной фотосессии. На снимке она позировала у красного мопеда. Сама девушка была облачена в черное лаконичное платье а-силуэта, которое дополнила босоножками на шпильке. Волосы Брежневой были аккуратно собраны в пучок.

Образ в стиле известной актрисы Одри Хепберн, которая в одном из фильмов как раз каталась на мопеде, оказался к лицу артистке.

«Поехали кататься», — написала она.

Поклонники пришли в восторг от ее наряда total black. «Какая красота!», «Какая же вы нереальная», «Так и хочется добавить, и пусть весь мир подождёт», «Сногсшибательно выглядите», «Напоминает „Римские каникулы“», — прокомментировали пост подписчики. Пока Вера оставила в тайне, по какому случаю она снялась в фотосессии. Скорее всего, это часть нового проекта.

Напомним, что в обычной жизни артистка любит носить лаконичные, но женственные наряды. Ее можно увидеть как в джинсах и топе, так и в платьях в бельевом стиле. А вот на сцене чаще всего она предстает в вечерних нарядах или облегающих комбинезонах.

А вам понравился образ Брежневой?