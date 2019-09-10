64-летняя Хакамада подчеркнула фигуру сарафаном с этническим узором

Ирина Хакамада обладает не только мудростью, но и особым чувством стиля. Журналистка в этом году не раз появлялась на публике в экстравагантных нарядах. Не каждая женщина в 64 года, к примеру, может облачиться в мини-шорты или примерить костюм с перьями. Хакамада это делает с легкостью. И это не удивительно, так как у нее стройная и подтянутая фигура.

Этим летом Хакамада посетила костюмированную вечеринку в Москве. Похоже, что подобные мероприятия так понравились знаменитости, что в Лос-Анджелесе она не устояла и побывала на знаменитом фестивале — Burning Man, который проходит в ветреной пустыне Блэк Рок, штат Невада. Там Ирина провела несколько дней, каждый раз облачаясь то в платье свободного кроя, то штаны и майку с принтом. Образы она дополняла головными уборами.

Журналистка призналась, что пришла в восторг и получила множество положительных эмоций. По ее словам, там «невероятно» и «неповторимо». Сейчас Хакамада уже вернулась в Москву, но продолжает делиться снимками из поездки. На одном из них она запечатлена в сарафане с этническим узором.

«Воспоминания: после Burning Man в Лос-Анджелесе, отмылась от пыли», — написала она.

Отметим, что Ирина редко облачается в платья. Поклонники пришли в восторг и заявили, что она выглядит очень женственно. «Шикарно выглядите!», «Ира, вы роскошны», «Просто вау», «Вы потрясающе выглядите», — прокомментировали пост подписчики. К слову, журналистка ответила на множество вопросов. Она подтвердила, что на фестиваль нужно брать с собой еду и воду. Так же там можно переночевать в вагончиках, но в каждом из них размещается по пять человек.

А вам понравился образ Хакамады?