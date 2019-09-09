Юдашкина показала яркий образ для похода на день рождения

Супруга Валентина Юдашкина Марина в 61 год обладает подтянутой фигурой. Ко всему прочему она мастерски подбирает наряды, которые подчеркивают достоинства ее фигуры. На отдыхе женщина без стеснения носила мини-шорты и майки. Недавно она также побывала в Китае, куда на время переехала жить ее дочь Галина вместе с внуками. Возлюбленная кутюрье в свободное время устраивала себе тренировки в спортзале.

На днях Марина вернулась в Москву. Она успевает заниматься не только бизнес-делами, огородом, но и выходить в свет. 9 сентября жена модельера сообщила, что нарядилась, чтобы посетить день рождения. На фото она предстала в приталенном платье лососевого цвета. Лаконичный образ Юдашкина дополнила классическими босоножками.

«Немного красок добавим к осени! На день рождения», — написала она.

Поклонники пришли в восторг от ее женственного образа. «Элегантно и нежно», «Марина, до чего же вы приятная женщина! Обаяние зашкаливает!», «Какой красивый цвет и вам к лицу», «Марина, платье шикарно и вы, конечно, тоже!», «Всегда приятно смотреть, стильно, гармонично, изысканно», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что утонченным чувством стиля обладает и дочка Марины. На отдыхе Галина то и дело предстает в элегантных платьях или костюмах. Она тоже следит за своей фигурой и даже в отпуске тренируется с фитнес-резинкой.

А вам понравился новый образ жены Юдашкина?