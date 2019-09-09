Звездный стиль

Юдашкина показала яркий образ для похода на день рождения

Жена известного кутюрье решила выбрать лаконичный, но обращающий на себя внимание наряд.

Юдашкина показала яркий образ для похода на день рождения
Марина Юдашкина. фото: globallookpress.com

Супруга Валентина Юдашкина Марина в 61 год обладает подтянутой фигурой. Ко всему прочему она мастерски подбирает наряды, которые подчеркивают достоинства ее фигуры. На отдыхе женщина без стеснения носила мини-шорты и майки. Недавно она также побывала в Китае, куда на время переехала жить ее дочь Галина вместе с внуками. Возлюбленная кутюрье в свободное время устраивала себе тренировки в спортзале.

На днях Марина вернулась в Москву. Она успевает заниматься не только бизнес-делами, огородом, но и выходить в свет. 9 сентября жена модельера сообщила, что нарядилась, чтобы посетить день рождения. На фото она предстала в приталенном платье лососевого цвета. Лаконичный образ Юдашкина дополнила классическими босоножками.

«Немного красок добавим к осени! На день рождения», — написала она.

Поклонники пришли в восторг от ее женственного образа. «Элегантно и нежно», «Марина, до чего же вы приятная женщина! Обаяние зашкаливает!», «Какой красивый цвет и вам к лицу», «Марина, платье шикарно и вы, конечно, тоже!», «Всегда приятно смотреть, стильно, гармонично, изысканно», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что утонченным чувством стиля обладает и дочка Марины. На отдыхе Галина то и дело предстает в элегантных платьях или костюмах. Она тоже следит за своей фигурой и даже в отпуске тренируется с фитнес-резинкой.

А вам понравился новый образ жены Юдашкина?

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Звездный стильМарина ЮдашкинаМодные тренды

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Юдашкина показала яркий образ для похода на день рождения
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