Звездный стиль

Пелагея выбрала для съемок облегающее платье с декольте на шнуровке

Певица приняла участие в бенефисе Александра Реввы.

Пелагея выбрала для съемок облегающее платье с декольте на шнуровке
Пелагея. фото: globallookpress.com

Пелагея полюбилась зрителям не только, как наставница шоу «Голос». Певицу ценят также за чувство стиля. К слову, недавно девушка вновь стала наставницей, но на этот раз в шоу «Голос. 60+». 33-летняя певица исполняет, в основном, русские народные песни, поэтому часто тяготеет к классике. Однако все чаще исполнительница отдает предпочтение более пикантным образам.

Недавно Пелагея отметилась в облегающем бархатном платье винного цвета. В нем она появилась на концерте КВН. Наряд подчеркнул стройную фигуру девушки. А на днях состоялся бенефис Александра Реввы. Певица приняла участие в съемках Comedy Club. Для появления на публике она вновь выбрала силуэтное платье. Но на этот раз черного цвета и с откровенным декольте на шнуровке.

Пелагея подстригла и завила волосы в локоны. С такой прической поклонники сравнили ее с актрисой Мэрилин Монро. Они пришли в восторг от ее наряда. «Женственность так и льётся. Пелагея, выглядите просто восхитительно!», «Я дар речи потеряла! Вы очень-очень красивая», «Прям как Мэрилин Монро, только лучше », «Какая шикарная любимая Пелагея», «Такая женственная», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что Пелагея не часто открывает части тела. Однако летом она любит носить топы, демонстрируя подтянутый пресс. А вот на сцене артистка обычно предстает в платьях-макси с кружевами и цветочными узорами.

А вам понравилось вечернее платье звезды?

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Александр РевваЗвездный стильимиджпевица Пелагея

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Пелагея выбрала для съемок облегающее платье с декольте на шнуровке
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