В известном китайском интернет-магазине появились копии нарядов Аниты Цой

Кто только не пытается нажиться на звездном имени. На этот раз подсуетились продавцы одежды из Китая.

На одном из сайтов коммерсанты использовали стильные образы Аниты Цой и предложили всем желающим приобрести аналогичные вещи по сходным ценам. Но вместо похожих на звездные наряды покупатели стали получать по почте откровенный ширпотреб. Свои претензии они тут же обрушили в личных сообщениях в социальных сетях Аниты.

«Я очень удивилась, когда получила первое сообщение, потом второе, восьмое…тридцатое, — рассказала Анита Цой. — И в каждом упрек: «Анита, почему вы продаете одежду ужасного качества?»

Торговать вещами я, вообще-то, закончила 20 лет назад, и совершенно не понимала, почему мне пишут претензии. Начала разбираться и набрела на сайт предлагающий покупать вещи, которые якобы похожи на мои образы как сценические, так и повседневные. Конечно, с одной стороны мне приятно, что я диктую тренды, и мои луки хотят копировать.

Пользуйтесь на здоровье, я буду только рада. Но очень обидно, что недобросовестные продавцы обманывают ожидания покупателей, присылают им некачественные вещи, которые даже близко не похожи на образы с моих фотографий. Жаль, что, в общем-то, хорошая идея «оденься как звезда доступно» пострадала из-за низкого качества».

Певица предупреждает, что она к этим товарам не имеет никакого отношения!