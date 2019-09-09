Звездный стиль

В известном китайском интернет-магазине появились копии нарядов Аниты Цой

Кто только не пытается нажиться на звездном имени. На этот раз подсуетились продавцы одежды из Китая.

В известном китайском интернет-магазине появились копии нарядов Аниты Цой
Анита Цой. Фото: Личный архив

На одном из сайтов коммерсанты использовали стильные образы Аниты Цой и предложили всем желающим приобрести аналогичные вещи по сходным ценам. Но вместо похожих на звездные наряды покупатели стали получать по почте откровенный ширпотреб. Свои претензии они тут же обрушили в личных сообщениях в социальных сетях Аниты.

Коллаж: Лика Брагина

«Я очень удивилась, когда получила первое сообщение, потом второе, восьмое…тридцатое, — рассказала Анита Цой. — И в каждом упрек: «Анита, почему вы продаете одежду ужасного качества?»

Коллаж: Лика Брагина

Торговать вещами я, вообще-то, закончила 20 лет назад, и совершенно не понимала, почему мне пишут претензии. Начала разбираться и набрела на сайт предлагающий покупать вещи, которые якобы похожи на мои образы как сценические, так и повседневные. Конечно, с одной стороны мне приятно, что я диктую тренды, и мои луки хотят копировать.

Коллаж: Лика Брагина

Пользуйтесь на здоровье, я буду только рада. Но очень обидно, что недобросовестные продавцы обманывают ожидания покупателей, присылают им некачественные вещи, которые даже близко не похожи на образы с моих фотографий. Жаль, что, в общем-то, хорошая идея «оденься как звезда доступно» пострадала из-за низкого качества».

Коллаж: Лика Брагина

Певица предупреждает, что она к этим товарам не имеет никакого отношения!

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Анита Цой

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В известном китайском интернет-магазине появились копии нарядов Аниты Цой
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