Звездный стиль

Постройневшая Нетребко прогулялась по Бремену в лимонных брюках

Оперная дива запечатлела архитектурные достопримечательности немецкого города и поделилась снимками в соцсети.

Постройневшая Нетребко прогулялась по Бремену в лимонных брюках
Анна Нетребко. Фото: globallookpress

Анна Нетребко любит делиться с подписчиками в Instagram снимками из городов, где ей довелось побывать на гастролях. Недавно звезда оперной сцены показала в соцсети кадры из центра Екатеринбурга, теперь же в ее блоге появились фотографии из немецкого Бремена.

Снимая архитектурные достопримечательности города, артистка не забыла запечатлеть и себя. На фото она позирует в лимонного цвета брюках и светлой блузке. В комментариях поклонники отметили, что певица в последнее время заметно постройнела. Впрочем, как и ее супруг Юсиф Эйвазов, тоже попавший в кадр.

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Фото: Instagram@anna_netrebko_yusi_tiago

«Аннушка, вы такая красавица!», «Стильная, модная, шикарная Фрау», «Анна стройна как кипарис! Красавица!», «Ну вы стройняшками стали, оба молодцы», «Юсиф в прекрасной форме. Как ему к лицу стройность», – заявили фанаты.

Фото: Instagram@anna_netrebko_yusi_tiago

На днях сын Нетребко от первого брака отметил день рождения: 5 сентября Тьяго Аруа, или Тише, как его ласково называет мама, исполнилось 11 лет. В честь праздника оперная дива и ее избранник устроили мальчику прогулку на теплоходе и подарили самокат, который ребенок выбрал сам.

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Постройневшая Нетребко прогулялась по Бремену в лимонных брюках
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