«С модой с детства»: Максим Аверин представил линию мужской одежды

43-летний актер Максим Аверин открыл в столице модную выставку Collection Premiere Moscow, на которой была представлена трендовая одежда сезона весна-лето 2020. Отметим, что он был задействован в мероприятии не только как ведущий. Артист вместе с дизайнером Юлией Ивановой разработали новую линию одежды для мужчин. Выступить в роли модельера актера вынудило отсутствие ярких и интересных элементов гардероба для представителей сильной половины человечества старше 40 лет.

«Я с модой с детства – моя мама была портнихой. Так что мне везло, я всегда был одет с иголочки. Она привила вкус, желание хорошо выглядеть», – цитирует Максима портал Eva.ru.

Актер ратует за то, чтобы мужчина и в 40, и в 50 лет выделялся, а не стремился выглядеть стандартно и скучно. Аверин призвал каждого джентльмена самому диктовать себе модные правила и не ударяться в консерватизм.

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