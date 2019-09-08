50-летняя Бондарчук прошлась по Москве в дерзком рокерском наряде

Москва на День города увидела на Патриарших прудах стремительную Светлану Бондарчук. Бывшая жена знаменитого актера и режиссера рассекала мили по асфальту в экстравагантном наряде: на ногах – сапоги-казаки и черное платье с длинной бахромой внизу, будто рваное.

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В руках у светской львицы был букет белых георгинов. Необычный и стильный образ.

«Вы любите, когда дарят цветы? Я – да», – написала она в своем блоге.

Большинство ее поклонниц, конечно же, согласились со Светланой. Ведь это в крови у женщин. Многие отметили прекрасный вкус светской львицы, ее аристократичную внешность и удивительную способность с годами только молодеть.

Напомним, ранее продюсер Яна Рудковская разглядела в Светлане Бондарчук своего конкурента. Жена Евгения Плющенко очень гордится своими стройными ногами и даже задумалось о том, чтобы их застраховать. Однако, когда увидела себя на фото рядом со Светланой, поняла, что есть ноги не хуже. А может быть, и лучше.