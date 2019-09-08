Дорого-богато: Дженнифер Лопес нарядилась «золотым слитком»

В экстравагантном образе 50-летняя актриса появилась на премьере своего нового фильма «Стриптизерши».

Любая другая актриса, нарядившись на премьеру в ярко-золотое платье, претендовала бы на место в «черном списке» модных критиков. Но только не Джен. Ведь любой ее образ — пример для подражания поклонников.

Вот и на премьере своего нового фильма «Стриптизерши» невеста Алекса Родригеса произвела настоящий фурор…

Ведь она в буквальном смысле нарядилась в золотой слиток, а еще и клатч в виде «пачки долларов» держала в руках. Впрочем, наряд обусловлен сюжетом самого фильма. По сценарию красотки-стриптизерши грабят богатых клиентов…

Конечно, такую сияющую в прямом и переносном смысле Джен не мог отпустить одну Алекс Родригес. Спортсмен на протяжении всего вечера сопровождал любимую, нежно держал ее за руку и целовал, когда им удавалось остаться наедине.

Кстати, само платье — от дубайского бренда Maison Yeae.