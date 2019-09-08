Звездный стиль

Красота по-американски: Шейк поучаствовала в Неделе моды в Нью-Йорке

Модель появилась на подиуме в роскошном черном платье в пол.

Красота по-американски: Шейк поучаствовала в Неделе моды в Нью-Йорке
https://www.instagram.com/irinashayk/

Красотка Ирина Шейк после рождения дочери, малышки Леи, нечасто балует модные вечеринки своим присутствием. Топ-модель, переехавшая после расставания с Брэдли Купером в Нью-Йорк, почти все время посвящает ребенку.

Со слов подруг звезды, заботы о крошке помогают ей пережить уход любимого к другой. Однако для Недели моды в Нью-Йорке девушка таки сделала исключение.

И появилась на модном мероприятии не только как почетная гостья, но и вышла на подиум в качестве модели.

Зрители увидели Ирину в показе Brandon Maxwell. На Шейк оказалось элегантное черное платье в пол. Пикантность образу добавили разрезы в области талии и оголенные плечи. Так что присутствующие смогли еще оценить и спортивную фигуру модели.

Любопытно, что американскую Неделю моды в этом году было принято сократить до пяти дней. Это обусловлено колоссальными расходами, которые несут организации для командировок ведуших сотрудников. Ведь отели, аренда автомобилей и найм водителей обходятся тем в копеечку.

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Звездный стильИрина ШейкИрина Шейк: последние новостимода и стильнеделя модыНью-Йорк

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Красота по-американски: Шейк поучаствовала в Неделе моды в Нью-Йорке
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