Звездный стиль

Лиза и Гарри Галкины показали свой осенний стиль

Дети Пугачевой всегда одеваются в трендовые вещи.

Лиза и Гарри Галкины показали свой осенний стиль
Лиза и Гарри Галкины/instagram.com/maxgalkinru/

Лизу и Гарри Галкиных по праву можно считать иконой детского стиля. Отпрыски Пугачевой и Галкина одеваются исключительно в трендовые вещи, демонстрируя, если не свой прекрасный вкус, то родителей точно.

Наследников звездных родителей даже приглашают на показы мод в качестве моделей. Самый любимый их кутюрье – Галина Юдашкина. Без них у модельера не обходится ни одно дефиле.

С наступлением осени, Пугачева и Галкин обновили гардероб своих детей. Лиза надела черное фактурное пальто поверх розовой кофты и джинсов. А Гарри – ярко-желтую кожаную куртку в сочетании с зелеными джинсами и клетчатой рубахой. Стильные образы подчеркивают природную красоту детей и прекрасно выглядят в паре.

Напомним, недавно Лиза Галкина порадовала своих поклонников нежным цветочным образом. Она украсила свои белокурые волосы черемухой и клевером.

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Лиза и Гарри Галкины показали свой осенний стиль
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