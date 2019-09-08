Лиза и Гарри Галкины показали свой осенний стиль

Лизу и Гарри Галкиных по праву можно считать иконой детского стиля. Отпрыски Пугачевой и Галкина одеваются исключительно в трендовые вещи, демонстрируя, если не свой прекрасный вкус, то родителей точно.

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Наследников звездных родителей даже приглашают на показы мод в качестве моделей. Самый любимый их кутюрье – Галина Юдашкина. Без них у модельера не обходится ни одно дефиле.

С наступлением осени, Пугачева и Галкин обновили гардероб своих детей. Лиза надела черное фактурное пальто поверх розовой кофты и джинсов. А Гарри – ярко-желтую кожаную куртку в сочетании с зелеными джинсами и клетчатой рубахой. Стильные образы подчеркивают природную красоту детей и прекрасно выглядят в паре.

Напомним, недавно Лиза Галкина порадовала своих поклонников нежным цветочным образом. Она украсила свои белокурые волосы черемухой и клевером.