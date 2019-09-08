Звездный стиль

Странный жест: Дайнеко показала полушпагат в желтых сапогах

Поклонники не поняли, что хотела сказать певица своим странным фото.

Странный жест: Дайнеко показала полушпагат в желтых сапогах
Виктория Дайнеко/instagram.com/victoriadaineko/

Выпускница «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко заинтриговала своих поклонников странной фотографией. Сидя на стуле в безразмерной клетчатой рубахе и ярко-желтых ботфортах, она вальяжно развалилась на спинку и сильно развела ноги. Естественно, что столь неоднозначная поза вызвала море вопросов у фолловеров звезды.

«И что это значит?» — тут же спросили ее в комментариях. Певица не стала раскрывать интриги и ответила: «Поймет тот, кто знает».

«А кто не знает – нафантазирует», — ответил ей другой подписчик.

Как говорится, сказано – сделано. Поклонники Дайнеко, не получив внятного ответа, пустились фантазировать и упражняться в остроумии.

«Развал-схождение», «Ну держись, Анастасия Волочкова, конкуренты подрастают», «Типа открыто, да?», «Хорошие сапоги. Надо брать», «Почти армия», «Кошка в сапогах», — изрядно повеселились поклонники звезды.

Напомним, это не первый казус с обувью у Виктории. Недавно она вышла на сцену в разных туфлях, которые перепутала в спешке.

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Вика ДайнекоВиктория ДайнекоЗвездный стильНовые фото Дайнеко

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Странный жест: Дайнеко показала полушпагат в желтых сапогах
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