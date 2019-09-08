Итоги Венеции: лучшие фильмы и платья кинофестиваля

Пока одни деятели киноискусства выигрывали «львов», другие были достойны наград за свои шикарные наряды.

Психологический триллер Тодда Филлипса «Джокер» выйдет в широкий прокат лишь в начале октября. Мировая слава, тем не менее, пришла к нему уже сейчас: многие критики, посмотревшие этот фильм, уверенно прочат ему «Оскар», а 7 сентября, как бы в подтверждение такой возможности, он получил «Золотого льва» 76-го Венецианского кинофестиваля.

Историю, знакомую всем любителям комиксов о Бэтмене, Филлипс снял так, что из неё получилось по-настоящему серьезное кино, раскрывающее события с точки зрения борьбы с властьпредержащими и заострения внимания на социальной несправедливости. Его Джокер, талантливо сыгранный Хоакином Фениксом, настолько сильно затронул чувства присутствовавшей публики, что после включения света в зрительском зале еще восемь минут звучали аплодисменты.

И вот ожидания зрителей оправдались — главная награда фестиваля досталась именно «Джокеру». «Серебряный лев» как гран-при жюри решило отдать фильму «Офицер и шпион», основанному на истории обвиненного в шпионаже французского офицера Альфреда Дрейфуса, награду за лучшую режиссуру получил Рой Андерсон за свою картину «О бесконечности».

Призами в других номинациях также были отмечены актриса Ариан Аскарид, сыгравшая в фильме Робера Гедигяна «Молитва во имя бога», Лука Маринелли и его роль в картине «Мартин Иден», сценарий «Дома 7 по Черри Лейн», Франко Мареско за псевдодокументальный проект «Мафия уже не та, что раньше», молодой актер Тоби Уоллес из фильма «Молочные зубы» и режиссер-дебютант Амьяд Абу Алала.

Впрочем, кино — это не единственное, что на подобных мероприятиях интересует зрителей, которые наблюдают за происходящим по телевизору или отслеживают какие-то интересные события по теме в Интернете. Ковровая дорожка, известные имена, модные образы — всё это не менее интересно. Портал Teleprogramma.pro собрал для вас самые запомнившиеся наряды гостей фестиваля, за которые модники и модницы вполне могли бы получить какие-то отдельные награды вроде «модных львов».

Кристен Стюарт

Звезда популярнейшей саги «Сумерки» на фестивале в Венеции представляла биографическую драму «Назло врагам», где сыграла роль преследуемой спецслужбами США актрисы Джин Сиберг.

На красной дорожке Стюарт появилась с ярким «кошачьим» макияжем и небрежно взлохмаченной короткой стрижкой. На ней было длинное красное платье с рюшами и золотистым цветочным принтом.

Скарлетт Йоханссон

А вот еще одна голливудская звезда в красном — 34-летняя Скарлетт Йоханссон, которая в своем платье Celine без бретелек и с сексуальным разрезом до бедра была похожа на Джессику Рэббит из романов Гэри Вульфа.

В первый день фестиваля Скарлетт, Адам Драйвер и Лора Дерн представили свою комедию «Брачная история», режиссером которой стал Ноа Баумбак.

Пенелопа Крус

Пенелопа Крус выбрала для появления перед журналистами белое шифоновое платье от Ralph & Russo. Дополняли образ драгоценности Atelier Swarovski.

На кинофестиваль Пенелопа приехала вместе с фильмом «Осиная сеть», где сыграла одну из жен кубинских граждан, томящихся в американских тюрьмах. Фильм основан на реальных событиях — кубинцы действительно находились в заключении, а их жены пытались их навестить, но никак не могли выпросить у Госдепа визы.

Мел Би

Бывшая солистка Spice Girls Мел Би, известная своей любовью к леопардовой расцветке, не стала изменять своим вкусам и на красную ковровую дорожку в Венеции вышла в ослепительном серебряном платье именно с таким принтом.

Юлия Снигирь

Хотя российских фильмов в этом году в Венеции не показывали, наши актеры на фестивале всё еще были. Да еще какие! Юлия Снигирь на красной дорожке позировала фотографам в замечательной компании — с самим Джудом Лоу и режиссером сериала «Новый папа» Паоло Соррентино.

Примечательно, что Юлия отказалась надевать на мероприятие платья от Armani и пришла туда в наряде от российского дизайнера Юлии Калманович, дополнив его украшениями от Bulgari.

Бар Рафаели

Израильская топ-модель Бар Рафаэли своим появлением, несомненно, украсила Венецианский кинофестиваль. 34-летняя модель, которая около пяти лет состояла в отношениях с Леонардо Ди Каприо, после расставания с ним успела стать мамой двоих детей и сейчас ждет третьего. В элегантном черном платье из тянущейся ткани девушка выглядела великолепно и вся светилась от счастья.

Иман

Топ-модель и вдова Дэвида Боуи в цветастом платье от Валентино была на красной дорожке самой яркой и запоминающейся. Буйство красок, попугаи и перья — настолько смелый образ на 76-м кинофестивале в Венеции позволила себе только она.

Кейт Аптон

Актриса и модель Кейт Аптон появилась перед публикой в элегантном черном платье с глубоким декольте от бренда Twinset. На шее 27-летней девушки красовалось золотое колье в виде змеи, а в ушах блестели серьги с бриллиантами.

Жюльет Бинош и Катрин Денёв

75-летняя француженка Катрин Денев и ее 55-летняя соотечественница Жюльет Бинош привезли на фестиваль картину японского режиссера Хирокадзу Корээды «Правда».

Бинош была в светлом вечернем платье с глубоким декольте и длинными рукавами, которое было расшито маленькими драгоценными камнями. Ее коллега решила одеться одновременно и ярко, и более «закрыто»: она прошла по дорожке в черном бархатном костюме, поверх которого накинула длинный красный жилет с перьями на подоле.

А какой из образов гостей и участниц 76-го Венецианского фестиваля понравился вам больше всех?