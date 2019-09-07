Звездный стиль

Беременная Эшли Грэм облачилась в полупрозрачное платье с перьями

Модель показала, что даже в ожидании ребенка можно выглядеть стильно.

Беременная Эшли Грэм облачилась в полупрозрачное платье с перьями
Эшли Грэм. фото: globallookpress.com

Эшли Грэм (Ashley Graham) смогла покорить индустрию моды, сделав своей фишкой пышные формы. 31-летняя девушка появлялась на обложках глянца и ходила по мировым подиумам, представляя самые известные бренды одежды. Ко всему прочему, еще десять лет назад она устроила свою личную жизнь, став женой молодого человека по имени Джастин Эрвин. А в августе пара с радостью сообщила, что модель беременна.

Несмотря на то, что Эшли находится на не маленьком сроке беременности, она продолжает активно работать. Недавно девушка вышла в свет. Для появления на светском мероприятии она выбрала латексное алое платье, подчеркнувшее изменения в ее фигуре. Многие признались, что не осмелились облачиться в столь смелый наряд будучи в интересном положении. Однако на этом модель не остановилась.

Грэм приняла участие в фотосессии для беременных. Обычно будущие мамы выбирают романтические и нежные образы, но знаменитость предпочла выглядеть стильно и экстравагантно. На фото она предстала в черном полупрозрачном платье. Его верх напоминал боди, которое подчеркнуло фигуру, а низ был украшен перьями, за счет чего образ смотрелся необычно. Волосы девушка собрала в пучок и украсила прическу ободком с декором из камней.

Поклонники пришли в восторг от ее наряда. Они одарили модель комплиментами. «Божественная красота», «Прям светится», «Она такая босс, беременная женщина», «Королева», «Высокая мода», — прокомментировали пост подписчики. К слову, еще одна известная модель в скором времени родит ребенка. Миранда Керр находится уже на последних сроках беременности, но это не мешает ей стильно одеваться.

А вам понравился образ Эшли для фотосессии?

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Тэги:

беременность и родыЗвездный стильмодная фотосессияЭшли Грэм

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Беременная Эшли Грэм облачилась в полупрозрачное платье с перьями
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