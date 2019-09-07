Звездный стиль

Полина Гагарина показала, как с помощью лака уравновесить красную юбку

Для поздравления с Днем города певица выбрала трендовый образ со звериным принтом.

Полина Гагарина показала, как с помощью лака уравновесить красную юбку
Полина Гагарина. Фото: Global look press

Известно, что трендовые звериные принты в одежде – очень самодостаточны, сочетать их с чем-то невообразимо трудно. А уж если рисунок нанесен на красную ткань, то тем более. Цвет яркий и дерзкий, в погоне за уравновешиванием такого образа может произойти перебор. Так как же быть?

Певица Полина Гагарина продемонстрировала в своем Instagram, что делать модницам, которые хотят и яркое, и с принтом одновременно. Она надела красную юбку с принтом «гепард» с черной майкой и открытыми туфлями того же цвета. А красный на юбке уравновесила педикюром. Все просто!

Этот стильный образ звезда создала специально для поздравления жителей столицы России.

«С днем рождения, любимая Москва! Расцветай с каждым годом!» — написала она в своем блоге.

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Полина Гагарина показала, как с помощью лака уравновесить красную юбку
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