Полина Гагарина показала, как с помощью лака уравновесить красную юбку

Известно, что трендовые звериные принты в одежде – очень самодостаточны, сочетать их с чем-то невообразимо трудно. А уж если рисунок нанесен на красную ткань, то тем более. Цвет яркий и дерзкий, в погоне за уравновешиванием такого образа может произойти перебор. Так как же быть?

Певица Полина Гагарина продемонстрировала в своем Instagram, что делать модницам, которые хотят и яркое, и с принтом одновременно. Она надела красную юбку с принтом «гепард» с черной майкой и открытыми туфлями того же цвета. А красный на юбке уравновесила педикюром. Все просто!

Этот стильный образ звезда создала специально для поздравления жителей столицы России.