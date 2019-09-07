Американский стиль: Лопырева предстала в шортах и свитшоте на отдыхе

Виктория Лопырева семь месяцев назад стала мамой. Модель родила сына Марка Лео. Она сразу стала работать над тем, чтобы вернуться в форму. Вместе со своим возлюбленным Игорем Булатовым девушка стала посещать спортзал. А вот в питании она практически себя не ограничивала. В итоге уже спустя несколько месяцев девушка смогла продемонстрировать стройную фигуру.

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Этим летом Лопырева побывала не только в Москве, но также в Греции и Турции. Она облачалась в откровенные наряды и яркие купальники на отдыхе. В конце лета модель приехала с близкими на Ибицу. В жаркую погоду девушка облачается обычно в женственные легкие платья или пляжные туники. Однако с наступлением осени даже на курорте Виктория стала отдавать предпочтение более теплым вещам.

В очередной раз, встречая закат, знаменитость облачилась в шорты и свитшот сиреневого цвета. Образ она дополнила бейсболкой. Наряд подчеркнул длинные и загорелые ноги Лопыревой. Многим поклонникам пришелся по вкусу американский стиль модели. К слову, в подобном образе предстала Равшана Куркова, когда отдыхала в США. «Красота», «Какой стильный свитшот», «Очень классный наряд», «Хорошо выглядите», «Загорелая, а свитер такой приятный даже на вид», «Стильненько», — прокомментировали пост подписчики.

Сама Виктория решила поделиться своим опытом с поклонниками. Она рассказала, как справляться со сложными жизненными ситуациями. «Вместо того, чтобы метаться, испытывать страх и пытаться бороться с пробелами снаружи, то попробуйте растворить причину внутри», — отметила девушка. «Попробуйте услышать себя и довериться. Осознать свои страхи, понять, что это был необходимый инструмент к выживанию ранее, и отпустить наконец эту необходимость», — добавила она.

А вам понравился новый образ модели?