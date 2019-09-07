Звездный стиль

Американский стиль: Лопырева предстала в шортах и свитшоте на отдыхе

Модель продолжает наслаждаться отпуском с близкими.

Американский стиль: Лопырева предстала в шортах и свитшоте на отдыхе
Виктория Лопырева. фото: globallookpress.com

Виктория Лопырева семь месяцев назад стала мамой. Модель родила сына Марка Лео. Она сразу стала работать над тем, чтобы вернуться в форму. Вместе со своим возлюбленным Игорем Булатовым девушка стала посещать спортзал. А вот в питании она практически себя не ограничивала. В итоге уже спустя несколько месяцев девушка смогла продемонстрировать стройную фигуру.

Этим летом Лопырева побывала не только в Москве, но также в Греции и Турции. Она облачалась в откровенные наряды и яркие купальники на отдыхе. В конце лета модель приехала с близкими на Ибицу. В жаркую погоду девушка облачается обычно в женственные легкие платья или пляжные туники. Однако с наступлением осени даже на курорте Виктория стала отдавать предпочтение более теплым вещам.

В очередной раз, встречая закат, знаменитость облачилась в шорты и свитшот сиреневого цвета. Образ она дополнила бейсболкой. Наряд подчеркнул длинные и загорелые ноги Лопыревой. Многим поклонникам пришелся по вкусу американский стиль модели. К слову, в подобном образе предстала Равшана Куркова, когда отдыхала в США. «Красота», «Какой стильный свитшот», «Очень классный наряд», «Хорошо выглядите», «Загорелая, а свитер такой приятный даже на вид», «Стильненько», — прокомментировали пост подписчики.

Сама Виктория решила поделиться своим опытом с поклонниками. Она рассказала, как справляться со сложными жизненными ситуациями. «Вместо того, чтобы метаться, испытывать страх и пытаться бороться с пробелами снаружи, то попробуйте растворить причину внутри», — отметила девушка. «Попробуйте услышать себя и довериться. Осознать свои страхи, понять, что это был необходимый инструмент к выживанию ранее, и отпустить наконец эту необходимость», — добавила она.

А вам понравился новый образ модели?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Виктория ЛопыреваЗвездный стильМодные тренды

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Американский стиль: Лопырева предстала в шортах и свитшоте на отдыхе
Интересно?
Поделись с друзьями: