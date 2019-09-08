«Розовый делает ее блеклой»: стилист оценил гардероб Екатерины Климовой

Безоговорочно хороша – это про актрису Екатерину Климову. Лицо, фигура, харизма, — нам действительно есть за что любить кинозвезду. Но как у нее обстоят дела с чувством стиля? Этот вопрос Teleprogramma.pro адресовала стилисту Сергею Никулину (Nikulin84).

«У нашей героини замечательная фигура и яркая аристократичная внешность. Она это знает и умело подчеркивает свои достоинства. Ее гардероб всегда подобран к месту и времени, она легко идет на эксперименты, интересно играет фактурами. Чаще всего – удачно. Но есть один момент, который меня смутил. Екатерина по типу внешности «зима», это значит, что ей идут темные, глубокие цвета. А она почему-то часто выбирает нежно-розовые оттенки, которые ее делают более блеклой. Если этот момент исправить, то Екатерину можно смело назвать иконой стиля», — прокомментировал эксперт.

А теперь давайте подробнее пройдемся по гардеробу Климовой.

Женственная мама

Своих троих детей актриса повела в школу на День знаний в клетчатом платье. Не слишком ли это банально и уныло? Стилист уверен, что нет.

«Образ подобран очень уместно, сочетает в себе все современные тенденции. Это и намек на 80-е, и юбка-шотландка, и модная цветовая гамма. Да и фасон подходит героине. Образ мог получиться тяжеловатым, если бы Екатерина надела это платье с обычными «лодочками», но она выбрала открытые туфли, — это сочетание сделало его легким и воздушным. Замечательно! 10 баллов из 10-ти», — сказал Сергей Никулин.

Трендовый образ от Dior

А этот look актрисы как раз демонстрирует ее смелость и способность на фэшн-эксперименты. В салон красоты Екатерина Климова пришла в рокерской кожаной жилетке и женственном платье с плиссированной юбкой.

«Безумно красивая подборка оттенков и фактур, сочетание кожи и трикотажа – чарующее. Образ отсылает нас к летней коллекции Dior, где как раз во главе угла стоял переход от светлых оттенков в темный. В данном случае – от бежевого к черному. Героине эта цветовая гамма очень подходит. Единственный маленький минус – это обувь. Ее бы хотелось заменить на черную с плоской подошвой. За образ в целом ставлю твердые 9 баллов», — заявил наш эксперт.

Пудровый look на грани

Этот нежный образ Екатерины Климовой просто взорвал Сеть, поклонники актрисы завалили ее блог позитивными отзывами. Но подходит ли он актрисе? Наш эксперт считает, что нет.

«В паре с дочерью нежные пудровые платья смотрятся красиво, но если рассматривать нашу героиню отдельно, то – нет. Розоватые оттенки ей не идут. И это не единственный недостаток. Екатерина подобрала к черному банту и манжетам такого же цвета обувь и клатч. И совершенно напрасно. В сочетании с нежным розовым платьем такая обувь смотрится тяжелой. Если бы она выбрала обувь в тон с поясом, образ получился бы более гармоничным. А клатч здесь подошел бы какого-нибудь натурального цвета, например, бежевый или с рогожкой. Этот наряд не вызывает восторга, ставлю 4 балла», — категорично заметил Сергей Никулин.

Подчеркнутая талия

И снова намек на модели Диора. Интересно, актриса намеренно изучает стиль модного дома или просто обладает внутренним чувством прекрасного?

«Героине очень идут такие образы – подчеркнутая талия и пышные юбки-солнце и полусолнце. Это гениальные диоровские образы, которые он реанимировал из прошлого, когда в моде были корсеты. Мне очень нравится подобранная цветовая гамма. Все идеально: верх, низ, обувь… Ставлю 10 баллов, хотя еще раз скажу, что в более глубоких и насыщенных цветах наша героиня выглядела бы еще лучше», — считает стилист.

Пижамный family style

Пижамный стиль все еще на волне актуальности. И пока это так, 41-летняя Климова активно примеряет удобную и в то же время модную одежду за компанию своей 17-летней дочерью.

«Наша героиня создала интересный фэмели-стайл. Они очень гармонично смотрятся вместе, девушки пошли отдохнуть, развеяться, — для этого такие наряды приемлемы. Ставлю за образ 9 баллов», — сказал наш строгий эксперт.

Образ для красной дорожки

А вот и красная дорожка Московского кинофестиваля. Интересно, как ее оценит стилист?

«Сам комплект – платье, обувь и клатч – не вызывает никаких вопросов, все очень гармонично сочетается между собой. Но повторюсь, розовые оттенки не идут нашей героине, поэтому 9 баллов вместо 10-ти», — оценивает Сергей Никулин.

Дресс-код — это важно

Екатерина Климова периодически выступает в качестве ведущей мероприятий. А это – особые требования к внешнему виду. Нужно соответствовать дресс-коду, ведь когда находишься на сцене, зритель успевает изучить тебя детально. Интересно, как Климовой удается справиться с этой задачей?

«Образ немного мрачноват, но, я думаю, это связано с дресс-кодом мероприятия (концерт к 9 мая). К выбору фасона платья нет никаких претензий, у нашей героини прекрасная фигура и она грамотно ее подчеркивает. Единственно, что бы я изменил, это укладку.Так что 9 баллов», — прокомментировал стилист.

Мужской стиль

Леди в черном — это не скучно. По крайней мере, так считает Сергей Никулин.

«Темные цвета идут нашей героине и такой мужской стиль «гарсон» тоже. Как это ни парадоксально, но она выглядит в нем очень женственно. Он и деловой, и манящий одновременно. Посмотрите, какой красивый вырез горловины, какая идеальная длина рукавов и брюк. Они останавливаются ровно там, где должны остановиться, не показывая лишнего, но вызывая интерес. Какая грамотная прикрытость тела. 10 баллов. Очень-очень», — восхитился фэшн-эксперт.

Сарафан с кроссовками

Этот, вроде бы вполне милый образ этакой сельской девушки вовсе не привел в восторг стилиста. Он убежден, Екатерина Климова достойна большего.

«Мне не нравится ни первое, ни второе платье. Наша героиня имеет аристократичную внешность и наряды ей нужны более благородные. Эти же – обедняют красоту Екатерины. Цветовая гамма для нее блеклая, принт – слишком простой. Силуэт неплохой, но и в нем хотелось бы видеть более облегающий верх. Мне не нравится, «двойка», — прокомментировал Сергей Никулин.

В стиле глэм-спорт

И вновь промах с розовым цветом! Хорошо, что актриса надела серый кардиган.

«Образ «глэм-спорт»: уютный кардиган, спортивный костюм, кеды. Подходит для повседневного времяпровождения, магазина, бытовых дел. Но, простите меня, розовый цвет я не вижу на ней! Посмотрите, как серый кардиган подчеркивает ее красоту, какие выразительные на его фоне глаза Екатерины, и как они меркнут на розовом… 7 баллов», — сказал стилист.

Женщина-подросток

Вопрос: а имеет ли право женщина, мать троих детей, которой чуть за 40, носить вещи, которые обычно предпочитают подростки? Стилист Сергей Никулин считает, что вполне, но, конечно же, не всегда и не везде. Для похода в массажный салон – подойдет.

«Скорее всего, это образ-настроение, с которым наша героиня вышла из дома. Это кэжуал-стрит, сочетание брендовых вещей в молодежном стиле. Нашей героине он очень идет, темный цвет ей подходит. Ставлю 10 баллов», — подытожил эксперт.

А вам какой образ Климовой понравился больше всего? И согласны ли вы с нашим экспертом?